Борис Ротенберг теперь босс всех гонок России: забрал федерацию. Что ждет наш автоспорт?

Планы – свой «формульный» болид и альтернатива мировым гонкам

В минувшие выходные бизнесмен Борис Ротенберг стал новым президентом Российской автомобильной федерации (РАФ), получив еще большее влияние на отечественный автоспорт. 18 мая основатель программы развития российского автоспорта «СМП Рейсинг» и промоутер РСКГ – крупнейшего турнира в наших кольцевых гонках – набрал на выборах большинство голосов представителей региональных федераций. Руководство главной автоспортивной организацией России Ротенберг перенимает у Виктора Кирьянова, возглавлявшего структуру на протяжении последних 20 лет.

Планы: создание болида «Формулы-4» и намек на альтернативу гонкам ФИА

Основные пункты будущей программы на посту президента РАФ Борис Ротенберг изложил в инаугурационной речи после избрания.

«В работе Российской автомобильной федерации назову ключевыми следующие направления.

[Первый пункт] – создание российского гоночного автомобиля класса «Формула-4». С учетом опыта программы «СМП Рейсинг», которая проводила международный чемпионат SMP F4 NEZ (североевропейский чемпионат юниоров, проходивший в 2015-18 годах по лицензии ФИА – прим. Sports), и компетенций российской компании BR Engineering, для этого есть все возможности».

Идею создавать формульные болиды для юниоров Ротенберг озвучивал еще прошлым летом на полях Петербургского международного экономического форума. На данный момент проект выглядит более чем актуальным, учитывая, что в «СМП Рейсинг» с этого года занимаются организацией чемпионата и первенства России по картингу, плюс активно расширяют по стране свою гоночную академию. А «Формула-4» как раз идет следующей обязательной ступенью для тех, кто прошел всю картинговую «лестницу» и хочет выступать в автоспорте дальше.

Следовательно с таким количеством юных гонщиков потребность в этих болидах очень скоро будет превышать нынешнее предложение, ведь в России находится всего около двух десятков подходящих машин марки «Татуус» , да еще и самого первого поколения. Технику, выпущенную примерно 10 лет назад, «СМП Рейсинг» успели восстановить и обкатать на недавней фиджитал-гонке «Игр будущего» , но ресурс итальянских болидов неумолимо подходит к концу.

Заезды «Формулы-4» на «Играх будущего» в Сочи

Теперь же во главе РАФ Ротенберг получает значительный админресурс под ключевой проект своей программы. Все-таки на посту президента автомобильной федерации гораздо легче быть вхожим в министерские кабинеты и доказывать целесообразность тех или иных идей, чем будучи одним из многих промоутеров.

Позволяет ли опыт конструкторского подразделения «СМП» BR Engineering построить не самый сложный болид «Ф-4» либо скопировать и доработать с большой долей локализации один из имеющихся аналогов? Похожий подход «СМП Рейсинг» опробовали при запуске в серию своего прототипа BR03 – гоночной машины, которую полностью собирают в России с использованием разработок отечественных специалистов и доступного импорта. Его российские пилоты вроде первого русского в Гран-при и одного из тестеров машины Виталия Петрова уже называют «скорее «формулой» , хоть и сделан он по классу LMP3 – продвижения уже есть. Он и силуэтом больше напоминает машины для юниорских серий , словно изначально их и планировали делать.

Из других интересных пунктов в программе стоит отметить «укрепление международного сотрудничества со странами-партнерами из азиатского региона и странами БРИКС», а также «развитие прорывных автоспортивных проектов формата фиджитал».

Разговоры о проведении своих турниров с «дружественными странами» идут уже давно:например, в 2021-м «СМП» анонсировал так и не состоявшийся евразийский чемпионат «Ф-4». Возможно к чему-то похожему решат вернуться и сейчас, предлагая все тому же СНГ, где среди спортсменов постепенно растет спрос на участие в крупных турнирах, доступную альтернативу по соседству вместо поездок в европейские серии. Но еще амбициознее выглядит заявление Ротенберга о сотрудничестве в рамках БРИКС. Китай, Бразилия, Индия и Южная Африка обладают собственными трассами (включая действующие и бывшие автодромы «Ф-1»), полноценными внутренними соревнованиями и продвинутой техникой – от туринговых машин Lynk&co и MG Power до прототипов Metalmoro. Сотрудничество с такими игроками кажется очень заманчивым на фоне почти повсеместного отлучения российского автоспорта от системы ФИА, куда после 2022 года пускают только отдельных пилотов в нейтральном статусе или с лицензиями других стран. Однако, судя по последним тенденциям «партнеры» за редким исключением пока не слишком горят желанием углублять связи.

Что касается развития фиджитал-дисциплин, где совмещаются гонки на симуляторе и реальном болиде: по недавним «Играм будущего» у формата хорошие перспективы, а «СМП Рейсниг» по силами организовывать гибридные заезды в том числе на больших автодромах и с формульными машинами . Программа уже давно проводит фиджитал-гонки для картинга и в этом году без проблем масштабировала накопленный опыт на более высокий уровень. Единственной слабой стороной таких соревнований является проблема со зрелищностью виртуальной части – в трансляции бесшовная гонка в цифровой и физической реальности смотрится бодро и необычно, но на трибунах болельщикам приходится откровенно скучать, пока участники сидят за рулем симуляторов в боксах.

Что дальше? Не повредит ли развитию полная концентрация автоспорта в руках Ротенберга?

Первые предложения Бориса Ротенберга после вступления в должность главы РАФ позволяют более-менее четко определить, какой вектор развития выбран для нашего автоспорта на ближайшее будущее.

Создание полноценной системы подготовки гонщиков (чтобы в России было кому ездить на фоне оттока большого количества перспективной молодежи за границу), проведение уникальных форматов соревнований, способных привлекать местных и иностранных участников (как было с фиджитал-гонкой на «Играх будущего»), и поиск тех самых международных партнеров среди активно развивающейся и лояльной периферии мирового автоспорта (то есть в основном стран СНГ и БРИКС) – выглядит своевременным и нужным для отрасли, которая уже не может существовать в прежнем формате, когда все было завязано на ФИА и серии под ее эгидой.

«СМП Рейсинг» в этом плане уготована роль базовой структуры, на основе компетенций которой будут выполняться пункты из программы Ротенберга. И в этой зацикленности всех будущих процессов на компании нового президента РАФ кроется основной риск для российского автоспорта.

Борис Ротенберг как негласный владелец одной из внутрироссийских серий и крупной гоночной команды не может считаться нейтральной фигурой на посту руководителя федерации, каким был его предшественник Кирьянов – из системы госавтоинспекции, державший равноудаленную позицию от всех фракций в отечественном автоспорте. Кроме того за последние годы многие ключевые должности в федерации успели занять представители «СМП»: экс-пилот «Формулы-1» и воспитанник программы Сергей Сироткин стал исполнительным директором РАФ, а Андрей Брусникин, с этого сезона руководящий РСКГ, шефствует над комитетом спортивной техники.

Параллельно «СМП Рейсинг» старается включать в свою орбиту даже отдельные гоночные коллективы: из недавних шагов в этом направлении можно упомянуть туринговую команду «Лукойла», объявившую сотрудничество с программой и сразу тремя ее пилотами Александром Смоляром, Владимиром Атоевым и Кириллом Смалем, а также выступающую в Эндуранс и классе спорткаров GT4 «Кэпитал рейсинг тим», за которую теперь ездит Ирина Сидоркова – тоже гонщица системы «СМП».

Такое наращивание влияния происходит на волне роста конкуренции гоночных проектов «СМП» с мероприятиями других российских промоутеров. Например, турнир по гонкам на выносливость «РСКГ Эндуранс» и кубок ретро-автомобилей SMP Historic Cup по сути были созданы «СМП» в противовес аналогичным внутренним сериям Russian Endurance Challenge и Classic Touring. А Фестиваль скорости , организуемый РСКГ в Подмосковье, соперничает с популярным автоспортивно-музыкальным ивентом Garage Fest , который проводит на питерском автодроме «Игора Драйв» экс-промоутер российского этапа «Формулы-1» из «Росгонок» (чей руководитель Алексей Титов выступал оппонентом Бориса Ротенберга на минувших выборах РАФ). Как сложится судьба конкурентов «СМП» после того, как босс программы получил контроль над главным регулятором российского автоспорта, и ждет ли отечественные гонки монополизация в руках одного единственного промоушена? Хотелось бы верить, что до этого все-таки не дойдет.

Еще один настораживающий момент вызывает отсутствие в речи Ротенберга какого-либо упоминания о развитии инженерных кадров. В строители российского болида «Ф-4» судя по всему уже определена дочерняя структура «СМП» – BR Engineering, но как быть, если найдутся другие желающие, чьим руководителям не повезло возглавлять Российскую автомобильную федерацию? И значит ли это, что лучшие условия для создания гоночных болидов со временем будут только у «СМП»? Кроме логичного вопроса о том, потянет ли программа Ротенберга такие объемы, дополнительно встает проблема конкуренции, без которой в автоспорте и не только любое развитие очень быстро сходит на нет.

Концепция «СМП Рейсинг» изначально строилась на подготовке и поддержке гонщиков, и в этой сфере проект безусловно достиг значительных успехов, воспитав своего пилота «Ф-1» и поспособствовав взлету карьеры Роберта Шварцмана до резервистов Скудерии и гонок на «Ле-Мане» в заводском гиперкаре «Феррари», а также выиграв множество трофеев в России и за рубежом. Однако, пилотам нужна еще и техника, но если никак не вкладываться в тех, кто умеет ее создавать, либо привлечь всех для постройки машин только одной команды, а остальным «перекрыть кислород», то ничего хорошего из этой затеи, конечно же, не выйдет.

Поэтому без развития студенческих программ вроде «Формулы-Студент», где ребята на практике учатся собирать болиды и выстраивать работу гоночной команды, создания равных условий конкуренции для всех конструкторов, да и в целом популяризации технической части автоспорта... Гонки в России может ждать постепенный регресс, который не компенсируешь завозом импортных машин и мощностями одного единственного производителя.

Борис Ротенберг может как сыграть важную роль в его преображении в новых реалиях, так и превратить отрасль в свою персональную вотчину. Для первого варианта сейчас наступил самый идеальный момент, а второй – вряд ли позитивный.

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Источники фотографий: SMP Racing , Российская автомобильная федерация