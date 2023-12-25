В Россию возвращаются гонки «Формул»! На самых медленных болидах 10-летней давности – и что же дальше?

Первый шаг «ради молодежи».

26 сентября 2021 года в нашей стране в последний раз прошли гонки «Формулы-1» и в целом болидов с открытыми колесами. С тех пор главная гоночная серия планеты вместе с остальными чемпионатами под эгидой ФИА отказалась от проведения российских этапов по политическим причинам, а принимавший Гран-при России автодром в Сочи сменил собственника и потерял прежнюю конфигурацию . Нишу зарубежных гонок (насколько возможно) закрыли местные первенства разных классов, за исключением «формул» – в отличие от туринга и эндуранса соревнования открытых колес в России не проводились с 2019-го, когда закрылась юниорская «СМП Формула-4». Однако, в этом году крупнейшая серия страны – РСКГ – анонсировала возвращение в свой календарь этого «формульного» класса.

Что известно о возвращении российской «Ф-4»: итальянские болиды 2014 года и гонка в Сочи на короткой трассе

О возобновлении гонок «Формулы-4» в РСКГ официально объявили еще в феврале этого года, но в сезоне-2023 вместо обещанных этапов все ограничилось показательным проездом одного болида перед зрителями на «Москоу Рейсвей» и небольшими тестами в Сочи. Причины отмен гонок в Казани, Санкт-Петербурге и Москве, не раскрывались, хотя по косвенным признакам можно судить, что РСКГ не удалось с первой попытки набрать достаточно гонщиков. Генеральный директор серии Алексей Басов вовсе заявил, что с помощью анонса хотели посмотреть на интерес к классу и ответить на вопросы потенциальных участников.

Тем не менее осенью РСКГ опубликовала расписание на 2024-й, в котором снова появилось три этапа «Формулы-4»:

11 мая – гонка на «Москоу Рейсвей»;

24-25 августа – «Игора Драйв» под Питером;

13-15 августа – возвращение под Волоколамск на «Москоу Рейсвей».

«Мы запланировали трехэтапный Кубок России в следующем году в классе «Формула-4». Разрабатываем несколько форматов проведения сезона – у нас есть (опция) раздачи машин в команды и использования методики, когда все (в одной команде) вместе со своими инженерами и своей (техникой)», – подтвердил Басов в интервью YouTube-каналу РСКГ.

Соревнования «Формулы-4» проводятся по правилам монокубка, где все участники едут на одинаковых болидах. Поэтому в этом классе часто отсутствует привычное деление на команды, а парк техники целиком обслуживает один коллектив. В случае российской «Ф-4» в роли такого технического партнера выступит «СМП Рейсинг», чья головная структура является промоутером РСКГ.

На старте гонки североевропейской «Формулы-4» в Сочи, 2015 год

Также Басов поделился инсайдом, что РСКГ собирается проводить внезачетные соревнования по турингу, GT и «Ф-4» на «урезанной» сочинской трассе . А во время уик-эндов в Москве и Питере младшие «формулы» будут выступать в качестве «гонок поддержки» у туринговых классов и недавно созданной серии «РСКГ Эндуранс».

«Татуус» F4-T014 – болид, который будет использоваться в российской «Формуле-4»

Поедет российский монокубок на «Татуусе» F4-T014 – болиде 2014 года выпуска, как следует из его индекса. Машина итальянского производителя из окрестностей Монцы конструировалась специально для «Формулы-4», созданной ФИА 10 лет назад как первой ступени на четко выраженной лестнице к «Формуле-1», и стала первым болидом этого класса. На «Татуусе» установлен турбированный 160-сильный мотор «Абарт» объемом 1,4 литра с секвентальной коробкой передач Sadev и подрулевыми «переключателями-лепестками». Заявленная максимальная скорость составляет 240 километров в час. Учитывая, что болид проектировался еще до появления технологии гало, то дуги безопасности у него нет. «Татуус» ввел ее только на шасси следующего поколения F4-T421, на которое их клиенты из серий «Ф-4» по всему миру перешли в прошлом сезоне. От F4-T014 отказались уже повсюду (кроме свежевоссозданной английской GB4 с прицелом на срезку стоимостей – там их доработали) – новые болиды лучше готовят к переходам к следующим категориям и сильнее в плане безопасности.

История с возвращением в Россию «формульных» болидов тянет на детективную эпопею

В 2015 году программа развития российского автоспорта «СМП Рейсинг», основанная Борисом Ротенбергом , и финская команда «Койранен ГП» организовали североевропейский чемпионат «Формулы-4» – F4 NEZ (сокращение от Nord European Zone – прим. Sports.ru). Для нового турнира, где выступали юные таланты из России, Финляндии, Скандинавии и других стран Европы, были закуплены еще совсем новые «Татуус» F4-T014. Но в 2019-м чемпионат покинули европейские участники, включая «Койранен ГП» – она занималась обслуживанием почти всех болидов и часть из них забрала с собой. «СМП Формула-4» уже без статуса турнира ФИА продержалась еще сезон как российское первенство, после чего проект свернули окончательно. А финны заявили вывезенные болиды в свою «формульную» серию для юниоров под названием Formula Academy Finland.

Этап североевропейской «Формулы-4» на подмосковном автодроме «Москоу Рейсвей», 2016 год

«Татуусы», принадлежавшие «СМП Рейсинг», в итоге тоже оказались в Финляндии – в 2019-м последний этап российской «Ф-4» организаторам пришлось перенести из Сочи на трассу «Аластаро», где болиды так и остались после гонок. Как долго машины находились за границей, только хранились или использовались там в соревнованиях достоверно неизвестно. Летом 2023-го в интервью ТАСС Ротенберг-старший рассказывал:

«Мы проводили там (в Европе) «Формулу-4». Там наши машины. Мы покупали машины, которые в Европе ездили. Десять машин было европейских, они сажали голландцев, австрийцев, и было 15 машин наших , где ехали российские пилоты. Но сейчас я договорился с ними, мы их потихонечку вывезем, именно те наши машины. Для того, чтобы здесь ребята так же могли продолжать свою карьеру, пересаживаться с картинга на «Формулу-4». И дальше уже смотреть, что мы сможем сделать».

Некоторые из все-таки вернувшихся в Россию болидов, судя по еще не закрашенным ливреям, раньше выходили на старт в заездах финской Formula Academy.

Заводской шильдик одного из «Татуусов», раньше выступавших в Formula Academy Finland, а теперь оказавшихся в России

На данный момент в распоряжении «СМП» находится более десятка доставленных в Россию болидов «Ф-4». Некоторые из них успели пройти обкатку на автодромах в Москве и Сочи, другие – пока в процессе «расконсервации» на базе BR Engineering (инженерное подразделение «СМП Рейсинг» – прим. Sports.ru).

«Татуус» F4-T014 в полуразобранном виде на базе «СМП Рейсинг» рядом со спортпрототипом BR03

Со слов специалистов команды, в ближайших планах – попробовать поставить на «Татуус» элементы «локализованной» подвески и доработать двигатели «Абарт». Задача выглядит вполне посильной при учете, что BR Engineering наладили производство подвески и мотора почти целиком из собственных комплектующих для своего спортпрототипа BR03 .

Гонками юниоров на стареньких «формулах» не пытаются заменить «Формулу-1»

Ни в РСКГ ни в «СМП Рейсинг» не рассматривают планируемые гонки «Ф-4» как некую замену ушедшей «Формуле-1».

В отечественном автоспорте всегда воспринимали зрительский интерес скорее как приятный бонус (за исключением РДС - бизнес-модель главной серии дрифта построена как раз на медийности). Юниорские «формулы» возвращают совсем не с целью «подбодрить» фанатов, оставшихся без крупных международных стартов. Просто данный класс является обязательной ступенькой после картинга, вне зависимости от того, в каком из видов кольцевых гонок пилот будет выступать дальше . Сейчас ребятам из России для опыта на машинах «Ф-4», приходится лететь в Европу, а в нынешней реальности без прямых рейсов и работающих за рубежом банковских карт такие выезды превращаются в дорогостоящий квест. Есть еще зимняя серия в Эмиратах, но она слишком короткая для полноценной подготовки, а из-за вала желающих потренироваться в межсезонье мест хватает не всем.

И все равно получается ситуация, при которой очень дорогой переезд за границу становится единственным способом продолжить развитие пилотажа. Причем проблема касается не выходцев из семей миллиардеров, начинающих выступать в Европе еще с картов, а любых российских юниоров, если они не хотят заканчивать с автоспортом в подростковом возрасте. Поэтому «СМП Рейсинг» и пытается создать столь необходимую систему базовой подготовки пилотов в России. В противном случае через десятилетие в стране будут выступать одни любители, в то время как профессионалы последуют примеру Роберта Шварцмана или Никиты Бедрина: сменят гражданство и останутся делать карьеру в зарубежных гонках.

Следуя своему плану, за этот год программа Бориса Ротенберга анонсировала запуск картинговой академии для детей 6-8 лет и их тренеров, а также презентовала собственный тренажер для симрейсинга. Правда, картингом и симуляторами в нашей стране занимаются не только в «СМП», зато проект «Формулы-4» может стать действительно важным событием. Во всяком случае, пока у подержанных «Татуусов» хватит ресурса для заездов. Устаревшие болиды, привезенные окольными путями из Европы, – лишь временное решение: похоже, это понимают и в «СМП». Однако, конкретики в том, что делать дальше, у Ротенберга пока нет – судя по всему, в программе надеются, что ограничения либо снимут в обозримом будущем, либо у них получится собрать «формульный» болид для юниоров своими силами, используя наработки от прототипа BR03.

«Нам нужно создать условия, чтобы мы могли в России проводить все мероприятия спортивные, чтобы в любой момент смогли выезжать на международные соревнования, чтобы спортсмены там делали конкуренцию. То есть мы должны создать лучшие условия, чем в Европе. – говорил Ротенберг все в том же июньском интервью ТАСС. – Может, мы за это время, пока они в следующем году будут участвовать (в «РСКГ Формула-4» на машинах «Татуус»), что-то сконструируем свое, как BR03, она как тестовая машина. То есть на фоне ее можно создавать свои какие-то детали, импортозамещать какие-то вещи, делать те вещи, на которых можно будет создать болид «Формулы-4», которая будет российского производства. А дальше — «Формула-3», «Формула-2» и «Формула-1» — это уже как этапы.»

Из альтернатив «Формуле-4» от РСКГ в стране пока есть еще более туманный болид, воссозданный по концепту из середины 2000-х . Разработку с мотором «ВАЗа» этой осенью представили в «Артлайн Инжиниринг» — одной из старейших команд российского автоспорта, начавшей проектировать и собирать шасси в 1998 году. В лучшие годы коллектив из Москвы кроме местных серий готовил технику на основе итальянской «Даллары» для западноевропейских чемпионатов, но их нынешняя машина с мощностью двигателя в 150 лошадиных сил подойдет лишь для тренировок новичков. Болид, изначально заявленный по регламенту «Формулы-3», теперь предлагается для аренды в качестве «Ф-4» с ценником в 80 тысяч рублей за 30-минутную сессию, а также заявлен как пригодный для обоих категорий.

Интересно, что на своем сайте за гораздо большую сумму «Артлайн» заодно рекламирует тесты, якобы, на «Ф-3» – «Татуусе» FA010 , доставшемся от давно расформированного турнира «Формула Мастерс Россия» На самом деле это болид для «Формулы-Абарт» – предшественника итальянской «Ф-4», он выпушен в 2010-м и затем перешел в «Мастерс» для Китая и России – неизвестно, почему вдруг получил марку «Ф-3».

Презентация нового болида «Мигаль» для китайской «Формулы-4»

Что касается заветной кооперации с Китаем, то в случае с «формулами» существует она, похоже, лишь на словах. В отличие от ралли-рейдов, где в «Шелковом пути» участвуют китайские пилоты и часть марафона следующего года пройдет по территории КНР, в кольцевых гонках никаких намеков на сотрудничество нет – ни официально, ни кулуарно.

Казалось бы, в сезоне-2024 китайская «Формула-4» должна перейти на технику нового поколения от «Мигаль» с моторами «Альпин» и высвободить более десятка старых французских машин с доступными двигателями «Джили», которые можно попробовать забрать в Россию, как это получилось с финнами. Вроде бы производить и сборщик вместе с командой-оператором и промоутером – китайские, но...

Могут мешать два фактора: китайская «Ф-4» проходит под эгидой лестницы ФИА и более того планирует выступить в гонках поддержки у «Формулы-1» на следующем Гран-при в Шанхае. В таких условиях промоутер серии из Mintimes Motorsport вряд ли захочет рисковать высоким статусом и зарубежными контрактами.

Поэтому развивать российский автоспорт по-видимому придется без оглядки на наших «партнеров» и как можно скорее, потому что впереди действительно много работы. Главное, с чего-то начать – хотя бы с «Формулы-4».

Фото: СМП РСКГ , Wikimedia Commons , Media Team of SMP F4 Championship , Эрик Расулев, mygale-cars.com