Гонщик из Питера – в «Феррари» на главном марафоне планеты! Шанс на победу выше, чем у Квята

Потенциальный чемпион мира.

Мир автоспорта набирает мощь и за пределами «Формулы-1» – в 2024-м категория гиперкаров чемпионата мира на выносливость расширяется еще больше! За главный титул спорткаров планеты и за победу на главном марафоне – «24 часа Ле-Мана» – сразятся «Кадиллак», «Тойота», «Пежо», россыпь «Порше» и «Феррари», новички «Альпин» и «БМВ», а также частная экзотика Isotta Fraschini (моторы – от многолетнего партнера «Феррари» , аэро – от инженерного подразделения «Уильямса»).

Есть точка привлечения и российских фанатов: ведь здесь же в заводской «Ламборгини» за победу готовится сражаться и наш самый успешный пилот «Ф-1» Даниил Квят .

Но теперь людей из России в топовой категории «Ле-Мана» и WEC стало вдвое больше – да еще и тоже в числе фаворитов!

Просто «Феррари» объявила состав экипажа третьего гиперкара – частной заявки №83 от команды «АФ Корсе» (организация, управляющая заводской программой в гонках GT): и в нее вошли бывший пилот «Ф-1» и победитель Гран-при Канады 2008-го Роберт Кубица, один из главных китайских талантов поколения из системы Скудерии Йе Йифей и… Резервист «Феррари» в «Ф-1», бывший член российской программы «СМП Рейсинг», чемпион «Ф-3» и вице-чемпион «Ф-2» Роберт Шварцман – проживший большую часть жизни в Питере с отцом, выстроившим в России цветочный бизнес .

Заявка формально частная, но команда все равно сможет бороться за титул чемпионов мира – их очки не пойдут только в конструкторский зачет, ограниченный двумя машинами (их заполнили экипажи №50 и №51 под собственным управлением Скудерии). В остальном же Роберту достался ровно такой же гиперкар «Феррари» 499Р, как и пилотам заводской ветки – ведь в гонках на выносливость не принято переделывать машины с нуля каждый год, как в «Ф-1», да и «АФ Корсе» – по сути просто аутсорсинговая организация для расширения присутствия марки на стартовой решетке сверх ограничений регламента.

Так что в реальности у Шварцмана теперь даже больше шансов на победу в чемпионате мира и на «Ле-Мане», чем у Даниила Квята – ведь программа гиперкара «Ламборгини» еще только тестируется и отлаживается. У «бычьего» производителя пока нет ни одного боевого гоночного старта, а у «гарцующих жеребцов» – не только целый сезон-2023 в чемпионате мира, но и триумфальная виктория на прошлогоднем «Ле-Мане».

У выходцев из России в принципе десятилетия не было реального шанса выиграть главный гоночный марафон планеты в абсолюте, а не в младшем подклассе LMP2 или GT. Теперь же такая возможность крайне реальна, да еще и двойная!

И пускай теперь Роберт выступает под израильским флагом (поскольку родился в Тель-Авиве), гонки под российской лицензией и в болиде-триколоре в «Ф-2» и «Ф-3» это никак не изменит.

Шварцманом восхищались в «Индикаре», мегадебютант «Ф-1» и «Феррари». Его даже оставили в программе после 2022-го

Роберт много лет входил в топ-10 самых многообещающих и сильных молодых пилотов. Босс молодежной команды «Альфа Таури» Франц Тост называл его среди «гонщиков будущего». Питерец выиграл кубок дебютантов в «Ф-3» и примерно на равных сражался с Миком Шумахером, Юки Цунодой, Чжоу Гуаньюем и Лиамом Лоусоном – получившими шанс в «Ф-1» с достаточно солидными котировками для новичков. Также Роберт противостоял и самому яркому дебютанту Гран-при последних лет Оскару Пиастри, выигрывавшему «Ф-2» и «Ф-3» в той же команде – австралиец отзывался об израильтянине как об «одном из самых сильных моих напарников, если не самом сильном за всю мою карьеру» (правда, до перехода в «Макларен» к Ландо Норрису).

Босс их молодежной команды «Према» Рене Росин тоже ставил Шварцмана в один ряд с Пиастри – еще в последний их совместный сезон в «Ф-2» говорил, как оба заслуживают место в «Ф-1».

С перехода в «Ф-3» Шварцман не опускался ниже четвертого места общего зачета любого чемпионата. Он быстро разбирался с работой шин и настройкой болидов, опережая конкурентов за счет технической подстройки – ему требовалось чуть меньше наката для того же, на что у дебютанта «Уильямса» Логана Сарджента, например, уходило по полсезона. Однако Роберт зажевало в сложный момент: в постковидную «Ф-1» перед переходом на новый регламент и сокращение расходов команды выбирали меньше риска и часто отказывались от новичков (особенно после крэш-фестов от Мазепина и Шумахера в «Хаасе»). Много лет в резервистах провел чемпион «Ф-2» Ник де Врис, год в запасных просидел и Пиастри, без места (пока) остались еще один чемпион Фелипе Другович (не спасают даже бразильские спонсоры!) и Тео Пуршер, бывший слушатель Академии «Феррари» и вице-чемпион Каллум Айлотт ушел в гонки на выносливость и «Индикар», юниор «Мерседеса» и почти чемпион Фредерик Вести тоже пока без перспектив…

С учетом такой ситуации Роберт получил максимальную оценку таланта и способностей от «Феррари»: самая титулованная и старая команда «Формулы-1» сохранила парня в Академии, приняла его на симулятор и в резервные пилоты. Шварцман помогал в настройке болидов для Шарля Леклера и Карлоса Сайнса, выступал на тестах и в тренировочных сессиях за рулем актуальных машин, а если бы с основными звездами что-то случилось, то вышел бы на замену в Гран-при – да и сейчас при переходе в чемпионат мира по гонкам на выносливость он все еще сохраняет работу резервиста. Ту же работу давали и Пиастри.

Более того, даже после февраля 2022-го и разрыва со спонсорской поддержкой «СМП Рейсинг» («Эта глава для меня закрыта» – сам Шварцман ) Скудерия сохранила парня и оставила ему всю старую программу. Политическая ситуация никак не повлияла на его котировки и позиционирование – вот насколько в Маранелло ценят его талант. Смена флага на израильский просто помогла избежать потенциальных медиа- и PR-трений.

«Роберт – фантастический гонщик, – восхищался Шварцманом в 2022-м шеф «Феррари» на тот момент Маттиа Бинотто. – Он очень быстрый, особенно в машине «Формулы-1». Когда он садится в болид «Формулы-1», то показывает невероятную скорость.

Некоторые пилоты прекрасно выступают в «Формуле-3» и «Формуле-2», а потом оказываются недостаточно быстрыми в «Формуле-1». Роберт – обратный пример. В «Формуле-3» и «Формуле-2» он выступал хорошо, но в болиде «Формулы-1» он очень силен. Жаль, что в данный момент у него нет кокпита.

В этом сезоне Роберт проводит большую работу на симуляторе, он сильно помог команде в развитии болида. Я считаю, что он прибавил как гонщик и отточил свои навыки. Сейчас он куда более зрелый пилот, чем год назад. Он заслуживает кокпит в «Формуле-1». В данный момент найти место очень тяжело, но, надеюсь, в будущем это случится».

В 2023-м Шварцман сохранил ту же программу и вновь появился в тренировках и на тестах «Ф-1» за рулем актуального болида «Феррари». Причем проехал 123 круга, показывал времена на уровне основных пилотов (которые практиковались в этой машине весь год!) и сорвал восхищение бывшего гонщика «Ф-1» и главного технического аналитика Sky Sports F1 Энтони Дэвидсона.

«Роберт Шварцман выглядит невероятно, правда? Уступил Сайнсу меньше 0,1 секунды – при схожих или вообще одинаковых настройках, загрузке топливом и шинах.Я вижу у Шварцмана отличное чутье машины – он действительно выводит болид на пик возможностей».

Роберт раз за разом доказывает адаптивность и способности и за пределами «Формулы-1». Только в 2023-м он еще гонялся в машинах класса GT за «Феррари» на GT World Challenge Europe Endurance Cup (суперконкурентные многочасовые гонки на выносливость на равных суперкарах мощностью 700 л.с.) и выиграл один заезд, а также участвовал в широчайшем наборе тестов в других сериях. Например, в быстрейших американских гонках на открытых колесах – «Индикаре»: выиграл тесты новичков за одну из главных команд серии «Чип Гэнэсси».

«Роберт определенно классный гонщик, более того, он понимает, что нужно машине, – комментировал директор команды. – Он быстро освоился в машине – можно понять, почему он так углубился в «Феррари». Он в великолепной физической форме, у него не возникло никаких проблем с управлением в ходе дня.

Он полностью впитал шины Firestone, и с ним покрышки выдавали стабильные результаты от комплекта к комплекту. Его способность к прогрессу в течение дня доказала, как он может адаптироваться к сменам условий на треке. Он все делал верно. У него есть хорошее чувство того, как создавать приоритеты по желаемому в машине и от машины – ровно что мы и хотели на день. Он проехал во всеоружии».

Следом – тесты в совершенно другой электрической «Формуле Е»: Роберт и там в основном показывал лидирующие времена . А это весьма непросто из-за технологических слабостей болида: их критиковали за конструктивные недостатки и отсталость еще до ввода в эксплуатацию, а вторые тесты Шварцмана в «Ф Е» закончились пожаром из-за брака аккумулятора на его электокаре.

Обширную тестовую годовую программу увенчали испытания гиперкаров «Феррари» – Роберт выиграл тесты новичков.

И после них как раз резюмировал год, высказав цель – поездку на «Ле-Ман» за заводскую Скудерию.

В «Индикаре» [тесты] прошли очень хорошо, затем я провел тесты новичков [«Формулы E»] в Берлине, и они тоже сложились очень здорово – на протяжении большей части дня я был быстрейшим. Также мы поставили быстрейшее время на тестах гиперкара в Бахрейне.

И я доволен, что в болиде «Ф-1» фактически не допускаю ошибок. Я знаю, что для команды важна не только скорость, но и стабильность, чтобы собрать информацию.

Очень надеюсь, что буду гоняться за рулем гиперкара «Феррари». Я всегда мечтал о том, чтобы выступать в «Формуле-1», но в то же время мечтал о «24 часах Ле-Мана». Ты видишь такое в фильмах, и детьми мы в основном смотрели «Формулу-1», но все знали, что такое «24 часа Ле-Мана». Участие в гонке и тем более победа – нечто очень и очень особенное. Немногим пилотам «Ф-1» такое удавалось, так что это действительно серьезно. Я жду с нетерпением».

Раз с «Ф-1» у него и большинства других новичков продолжает не складываться, переход в еще одну набирающую конкуренцию и популярность серию видится логичным шагом – особенно с учетом ее сложности. Кто знает, сколько мест появится через год-два при смене регламента, приходе «Ауди» и потенциальном вступлении «Андретти-Кадиллак»?

А Шварцман точно может выиграть «Ле-Ман» и чемпионат мира? Напарники не подведут?

С точки зрения техники и обслуживания никаких уязвимостей нет: гиперкар «Феррари» котируется среди фаворитов, изменить ситуацию может только радикальное изменение мощности или массы через программу уравнивания возможностей BoP – но такие моменты могут случиться и перед самим «Ле-Маном» в любую сторону. Команда у Роберта достаточно опытная в обслуживании техники Скудерии и работе на WEC и «Ле-Мане», и оснований для ее внезапного провала намного меньше, чем у любых новичков с самыми серьезными бюджетами. Все упирается в прогресс конкурентов (который опять может снять BoP) и возможности самого экипажа.

В напарниках у Роберта же оказались не просто «бывший пилот «Ф-1» и не просто «еще один пилот программы «Феррари».

Кубица после ухода из Гран-при год гонялся в немецких кузовах ДТМ (один подиум) и еще три года откатал в классе LMP2 и в чемпионате мира, и в чемпионате Европы. На «Ле-Мане» он дважды приезжал вторым в категории, а вообще суммарно выиграл 6 гонок (кажется, немного, но в календаре их всего 6-7 в сезоне) и титул 2023-го.

Йе тоже неспроста получил место и в программе «Феррари», и в гиперкаре: за карьеру он выигрывал французскую «Ф-4», открытую «Евроформулу» (менее конкурентный аналог «Ф-3»), а затем в 20 лет ушел в гонки на выносливость. С тех пор стал чемпионом «Азиатской серии Ле-Ман» в составе российской G-Drive и выиграл чемпионат Европы – суммарно на его счету те же 6 побед в гонках. Причем в последнем сезоне он уже гонялся на гиперкаре «Порше» и сражался за места в топ-5 – переход в «Феррари» можно расценивать как повышение.

Шварцману достались опытные и солидные по меркам WEC напарники – половина экипажей-конкурентов выглядит слабее, а вторая половина примерно на таком же уровне. Успех машины Роберта реален и больше всего зависит от личного вклада их пилотов – экипаж начнет слаживание и обучение работе с круговыми уже 24-25 февраля на «прологе» сезона в Катаре. Будем болеть?

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Фото: Antonin Vincent / Dppi/Dppi, HOCH ZWEI, IMAGO/GERMAIN HAZARD, IMAGO/Augst / Eibner-Pressefoto, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Rudy Carezzevoli, Mark Thompson; twitter.com/PREMA_Team