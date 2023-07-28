«Формула-1» – самая престижная серия среди гоночных. Но российских пилотов в ее истории было не так много. А как сейчас обстоят дела у тех, кто выступал там? И чем занимаются те, кто был максимально близок?

В истории «Формулы-1» было четыре российских пилота: что с ними сейчас

Мазепин уже год не гоняет в «Ф-1»: покоряет горы, записывает сеты, но хочет вернуться в автоспорт

Никита Мазепин провел весь 2021 год в «Формуле-1» в составе «Хааса». Команда тогда, правда, переключилась на разработку машины для следующего сезона, поэтому Мазепину и Мику Шумахеру пришлось максимально сложно, соревнуясь с конкурентами на старых болидах.Мазепин готовился к прошлому сезону в «Хаасе», но все поменялось из-за начала военного конфликта России и Украины. «Хаас» сразу же заменил его на Кевина Магнуссена.

За полтора с лишним года он выиграл ралли «Шелковый путь», погонял в Азиатской серии «Ле-Ман», поучаствовал в организации картингового турнира в честь себя, стал четвертым в ледовых гонках на «КАМАЗах» и открыл фонд помощи спортсменам, которых отстранили от соревнований. В отрыве от спорта он покорил Килиманджаро, планирует забраться на Эльбрус в сентябре и выступает с диджейскими сетами. А еще открыл ивент-агентство, которое организовывало множество роскошных вечеринок – включая награждение Forbes «30 до 30». И да, Никита фактически работает диджеем на собственных же вечерниках и снялся в камео в «Беспринципных». Насыщенно!

Отношения с «Формулой-1» сложные. Он все еще судится с «Хаасом»: по словам Никиты, команда не выплатила ему зарплату за 2021 год. В июне суд отказал ему во въезде в Великобританию для переговоров с командами, чтобы вернуться в 2024 году. Сам Мазепин говорил о возвращении в «Формулу-1» так:«Тяжелый вопрос. Я хочу, но мы живем в реальной жизни. Я хочу выступать, нахожусь в хорошей форме, в хорошем весе, мог бы и вернуться. Если не получится, то у меня есть занятие, которое приносит удовольствие».

31 июля Евросоюз приостановил санкции в адрес Никиты Мазепина.

Квят продолжает карьеру в автоспорте: в 2024-м поедет на гиперкаре «Ламборгини», дебютировал на «Ле-Мане»

Последнее полноценное появление Даниила Квята в «Формуле-1» случилось в 2020 году. Тогда самый успешный российский пилот в истории «Ф-1» гонял за «Альфа Таури» и занял в итоговом зачете 14-е место. Из 17 гонок Квят семь раз заехал в очковую зону. Максимальный результат – четвертое место на Гран-при Эмилии-Романьи.

Последнее формальное попадание Квята в «Формуле-1» случилось уже на следующий год: «Альпин» взяла его резервным пилотом. Но больше практики в основе он не получал.

Квят участвовал в NASCAR, в этом году соревнуется в WEC (чемпионат мира по автогонкам на выносливость) в классе LMP2 (вторая по уровню категория, один подиум), дебютировал на «Ле-Мане», в прошлом году участвовал в российских гонках на выносливость Russian Endurance Challenge.

Уже известны планы Квята на следующий год – в 2024-м он будет в LMDh на «Ламборгини». Уже представлен его роскошный гиперкар.

Еще Квят не исключает участия в «Формуле-Е»: «Я открыт для разных вариантов. Сейчас у меня нет конкретной программы для «Формулы Е», но шансы на то, что я также буду выступать и в этом чемпионате, достаточно высоки. Посмотрим, какие у нас будут возможности ».

Сергей Сироткин: последний сезон в «Ф-1» – 2019-й, сейчас гоняет на болиде Ротенберга

2018-й стал последним для Сергея Сироткина в «Формуле-1» в качестве основного пилота. И если до этого Сироткин ездил на авто «Рено» и «Заубера», то в том году Сироткин поехал за «Уильямс» в паре с Лансом Строллом. «Уильямс» закончил на 10-м месте в Кубке конструкторов. Стролл стал 18-м в личном зачете. Сироткин – 20-м: с тремя сходами и одним заездом в очковую зону (10-е место в Монце).

В 2019-м Сергея взяли резервным в «Рено» и «Макларен», но больше он не гонял в «Формуле-1» - только почувствовал себя вновь боевым пилотом на одну ночь.

Дальше у Сироткина были гонки на выносливость в составе «СМП Рейсинг», «24 часа Ле-Мана» (в 2019-м вылетел из-за аварии вместе с Егором Оруджевым и Стефаном Саразеном; в 2017-м – 34-е место в общем зачете в коллективе с Михаилом Алешиным и Виктором Шайтаром) . 12 мая 2022-го он стал исполнительным директором Российской автомобильной федерации. Спустя полгода он официально объявил о завершении карьеры:

«Вернусь ли я в гонки? Ответ — нет, меня не стоит ждать в гонках. Как бы сильно мне ни нравилось пилотировать, я не вижу в этом реальных возможностей для развития даже в среднесрочной перспективе. Следовательно, я не вижу и смысла тратить на это время и силы, которые могли бы принести гораздо больше пользы, если направить их в другое русло».

Правда, Сироткин не полностью забросил автоспорт. Он гоняет на самом быстром болиде России, который был создан и представлен компанией Бориса Ротенберга. После трех этапов в Группе F РСКГ Эндуранс у него 30 очков благодаря победе на «Игоре Драйв» – третье место в зачете пилотов.

Виталий Петров живет без «Формулы-1» уже 11 лет

В сентябре Виталию Петрову исполнится 39 лет. Без «Формулы-1» он уже 11 сезонов. Суммарно Петров гонял в Гран-при три года: два – в «Рено», один – в «Катерхэме». И последний сезон получился для Петрова не очень приятным. Хейкки Ковалайнен, его напарник, закончил без очков и на 22-м месте в общем зачете. Петров оказался 20-м, но тоже с 0 баллов в активе. Петров рассказывал, что вел переговоры с несколькими командами для выступлений в 2014 году, но так и не смог найти средства для участия, поэтому в «Формулу-1» больше не вернулся.

Петров не сразу завершил карьеру и появлялся в различных сериях. Сейчас он гоняет в РСКГ Эндуранс, и, кстати, делает это в одном экипаже с Сергеем Сироткиным. Периодически Петров появляется в роли спикера в «СМП Рейсинг» и дает комментарии на различные вопросы о ситуациях вокруг «Формулы-1». Один из последних касался ситуации, по которой пилотам из России и Беларуси нужно подписывать специальный документ ФИА. Как все изменилось: ведь еще зимой 2021-го-2022-го Виталия выбирали в Комиссию пилотов Международной автомобильной федерации, но...

Как дела у подошедших вплотную к «Формуле-1»

• Роберт Шварцман – пожалуй, единственный пилот на данный момент, у которого есть пусть и очень туманные шансы на «Формулу-1». Правда, в ноябре прошлого года у него был не самый оптимистичный прогноз:

«Я всегда очень упорно трудился ради мечты о «Формуле-1», несмотря на обстоятельства. Случится это или нет? В данный момент я не знаю. Предполагаю, что нет. Конечно, это очень печально: я продолжал трудиться и верить, но в итоге попасть не получится из-за ряда причин».

В январе «Феррари» повысила его до должности резервного пилота. 1 августа он протестировал машину 2021 года во Фьорано. Motorsport пишет, что Роберта в этом сезоне ждут две практики. Правда, для упрощения пребывания в паддоке пришлось перейти под израильский флаг.

• Артем Маркелов был тестовым пилотом «Рено» в 2018 году. Он говорил, что мечтал о карьере в «Ф-1», а Ландо Норрис даже хвалил его за выступления в «Формуле-2», но до главной гоночной серии планеты Маркелов так и не дотянулся. После – гонял в японской «Супер-Формуле» и в «Формуле-2». Третий год без активных соревнований.

• Сергей Злобин дважды в начале нулевых был тестовым пилотом – в «Минарди». Правда, позже рассказывал: «Так и не удалось мне стать боевым гонщиком в «Формуле-1». Щемит ли сердце? Нет. Никогда не относился к этому как к основной работе». Сейчас назначен спортивным директором «СМП Рейсинг».

• Карьера Романа Русинова – идеальный пример, как непопадание в «Формулу-1» вообще не испортило карьеру. Роман отказал «Минарди» в 2003-м, маячил в ролях тестового и резервного пилота «Джордана» и «Мидлэнда», но дальше так и не поднялся.. Зато Русинов стал российской звездой гонок на выносливость: гонял на «Ле-Мане» (победил с нелегальным оборудованием в 2018-м), «Нюрбургринге», «Дейтоне». В октябре Русинов отпразднует 42-летие. Сейчас Русинов раллист на багги, участвует в «Шелковом пути».

Мечтал о «Формуле-1», собрал деньги, но погиб во время ограбления

Алан Берков, настоящее имя – Мухтар Байрамуков. У Беркова не было спортивной школы, он увлекся автоспортом после выхода из тюрьмы – сидел за изнасилование. Берков сразу же нацелился на выступления в «Формуле-1».

В итоге поучаствовал в нескольких турнирах, а в 1996-м даже погонял за «Эрроуз» в «Формуле-3000». Ярчайший момент Беркова – выступление в начале того года в «Оултон-парке», когда он финишировал пятым из семи (хотя гонял на болиде 1992 года). Занимавшийся тогда Берковым Фред Годдард (владелец команды Z-Speed Racing, который и взял под свою опеку российского гонщика), рассказывал:

«Его прогресс поражает. Ко мне подходили люди, работающие с командами «Формулы-1», и высказывали удивление и восхищение результатами мало кому известного русского. Если бы Алан Берков ехал на машине 1995 года, то он был бы в тройке призеров. А возможно, и победил бы».

Контракт, заключенный летом 96-го с «Эрроуз», предполагал не только участие в «Формуле-3000», но 10 тестовых заездов за команду в «Формуле-1». Для этого Беркову нужно было найти 1,2 млн долларов – спонсоры дали лишь часть суммы, и «Ф-1»так и осталась недосягаемой. К тому же на потенциальный дебют Беркова в «Формуле-1» повлиял смена владельца команды – новый босс Том Уокиншоу, по мнению британских медиа, не рассматривал Беркова.

Алан на этом не сдался и начал новый сбор денег для попадания в «Формулу-1». В 1998-м в России он искал финансирование для следующего сезона. Но его планы так и не сбылись: Берков погиб во время ограбления. На тот момент ему было 29 лет.

Газета «Совершенно секретно» писала, что ограбление произошло, когда Берков дал взаймы денег своему приятелю Исмаилову (фамилия изменена в интересах следствия). Он расстегнул сумку, в которой лежали собранная для участия в «Формуле-1» сумма. Через некоторое время Исмаилов приехал в тот же дом с сообщниками. Беркова и его родственника расстреляли спящими.

Фото: instagram.com/nikita_mazepin; instagram.com/smp_racing; instagram.com/sergeysirotkin_official; instagram.com/danydk1; formula1.com; Gettyimages.ru/Mark Thompson, Peter Fox; East News/SEBASTIAAN ROZENDAAL / DPPI Media / DPPI via AFP, Jakub Porzycki / NurPhoto / NurPhoto via AFP, GLENN CAMPBELL / AFP