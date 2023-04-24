«Выбрали худшую серию для протестов».

Гонка главной электрической серии на планете «Формулы Е» в Берлине чуть не началась с трагедии. Когда перед началом заезда несколько лидеров уже сорвались с места и укатили на прогревочный круг, через забор вдруг перелезли непонятные люди и попытались усесться перед машинами:

Еще один ракурс – ближе к началу стартовой решетки:

Процедуру старта пришлось отложить на пару минут, пока выскочивших под колеса электрокаров гениев вязала полиция.

Кто же это отметился? Немецкая организация Letzte Generation – «Последнее поколение»:

«Гонка машин остановлена! Мы на немецком треке «Формулы Е», чтобы протрубить тревогу. Время замедлиться. Потому что мы на шоссе к климатическому аду, а нога давит на газ».

Они же и выложили одну из записей с проникновением на трек:

Гонщики, мягко говоря, не воодушлевлены:

«Без понятия, какая у них была цель, – описал в реакции для The Race закончивший гонку вторым Джейк Деннис. – Не знаю, чего они хотели добиться. Все выглядело так, словно они хотели сесть перед машинами и вызвать что-то вроде забастовки.

Впечатлен скоростью, с которой их убрали и продолжили гонку. К счастью, они сделали это до момента непосредственного старта, и мы смогли просто посидеть и подождать. Думаю, все пилоты отреагировали отлично и сохранили спокойствие. Отличная работа – обошли этот момент так быстро, как только вообще могли».

«Я видел людей, бегущих на трек, а дальше они уселись, и ехать было нельзя, – высказался гонщик «Абт Купры» Нико Мюллер. – На оставшееся мне все равно. Думаю, все вышло очень нелепо. Не знаю, понимают ли вообще эти люди, что здесь делают».

«Никогда мне не нравились такие штуки, – отметил пилот «Порше» Антониу Феликс да Кошта. – Думаю, мы же все боремся за одно и то же, верно? Не уверен, чего они хотели добиться – ведь это, возможно, худшая серия во всем автоспорте для таких штук.

Мы с огромным отрывом самая экологичная, устойчивая и климатически нейтральная серия из всех когда-либо существовавших. Мы постоянно двигаем границы во всех направлениях».

«Я просто не могу уложить в голове, о чем реально думали эти люди, – удивился обладатель поула Робин Фряйнс. – Мы все здесь, в «Формуле Е», стоим на помощи окружающей среде. А они делают такое. Я не могу понять».

Может, сама организация «Последнее поколение» объяснит»?

Да, они попробовали:

«Мы сейчас в режиме тревоги и направляемся прямо сейчас к катастрофе, что нужно переходить к чрезвычайным мерам. Для защиты мест, где мы живем, нужно добиться срочной реакции от федерального правительства».

И это уже второй раз за год, когда экоактивисты пытаются сорвать гонку. В 2022-м они ворвались на «Сильверстоун» во время Гран-при Великобритании и приклеили себя к треку на втором секторе – только авария Чжоу в первом повороте и красные флаги спасли от трагедии.

Недавно нам ними закончился суд – каждый получил год тюрьмы условно.

«Достигли ли мы цели акции на Гран-при? Я – в вашей программе и говорю о самой значительной проблеме человечества, – говорил их лидер на британском ТВ после акции. Я бы назвал это успехом. Абсолютно, нам нужна была публичность. К сожалению, у нас кончается время».

Вас переубедили?

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Andreas Gora