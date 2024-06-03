«Я настоятельно советую ему этого не делать». Ральф Шумахер предостерег Сайнса от перехода в «Уильямс»

Теги Феррари Ральф Шумахер Уильямс Ауди Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Ральф Шумахер не советует Сайнсу переходить в «Уильямс».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что испанцу, который покинет «Феррари» по окончании нынешнего сезона, стоит согласиться на предложение «Ауди» [в данный момент «Заубер»], поскольку там готовы строить команду вокруг него.

«Я бы настоятельно советовал ему не делать этого. На его месте я бы перешел в команду, которая на сто процентов готова строиться вокруг тебя. А «Уильямс» в данный момент находится в тупике.

Пока «Уильямс» меня разочаровывает. Я думаю, что в долгосрочной перспективе в «Ауди» у Сайнса будет больше шансов добиться успеха, в том числе благодаря связям «Ауди» и его отца», – рассказал Шумахер.

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