«Я настоятельно советую ему этого не делать». Ральф Шумахер предостерег Сайнса от перехода в «Уильямс»

не советует переходить в «Уильямс».

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что испанцу, который покинет « » по окончании нынешнего сезона, стоит согласиться на предложение « » [в данный момент «Заубер»], поскольку там готовы строить команду вокруг него.

«Я бы настоятельно советовал ему не делать этого. На его месте я бы перешел в команду, которая на сто процентов готова строиться вокруг тебя. А «Уильямс» в данный момент находится в тупике.

Пока « » меня разочаровывает. Я думаю, что в долгосрочной перспективе в «Ауди» у Сайнса будет больше шансов добиться успеха, в том числе благодаря связям «Ауди» и его отца», – рассказал Шумахер.

«Да ты волшебник!», «я не так стар», «меня точно улучшили». Гонщикам «Ф-1» показали их рейтинги в стиле FIFA – это 🔥