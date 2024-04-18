Гоночные треки России правда на уровне мировых! Спросили наших пилотов про суперместа и повороты – гид по адреналину

Рельефные монументы Смоленска и Казани.

Российские гоночные серии в последние пару лет стараются активно прогрессировать: без зарубежных соревнований местные промоутеры решили сосредоточить усилия на развитии национального автоспорта и вывели его на сравнительно неплохой уровень. Немалую роль сыграл опыт, накопленный за годы проведения международных гонок, включая престижные старты «Формулы-1» и других мировых первенств. В стране в том числе появилось большое количество современных автодромов – в актуальном списке ФИА насчитывается целых три трека высшей категории Grade 1, расположенных в России.

Правда, стоит уточнить, что документ опубликовали еще в апреле 2023 года до радикальной перестройки «Сочи Автодрома», где уже разломали часть дорожного полотна в культовом третьем повороте. И тем не менее Россия все еще может похвастаться наличием целых двух треков, готовых принимать Гран-при «Ф-1», что не всегда бывает даже в странах с более богатой гоночной историей (у той же Англии из трасс с лицензией Grade 1 есть лишь «Сильверстоун», хотя с другой стороны для получения омологации на нее сперва нужно податься, а есть ли смысл делать это в Великобритании с фактически вечной локацией для местного этапа?).

Помимо самой первой построенной в стране трассы топ-уровня – подмосковного «Москоу Рейсвей» – в распоряжении гонщиков также находится первоклассный автодром «Игора Драйв» в Ленинградской области, куда должен был переехать Гран-при России. Треков по стандартам менее требовательной категории Grade 2 значительно больше – «КазаньРинг Каньон» в Татарстане, «Крепость Грозная» в Чечне, «НРинг» рядом с Нижним Новгородом и «Смоленское кольцо». В отличие от комплексов с омологацией Grade 1 их инфраструктура не позволяет принимать гонки «Формулы-1», как правило, из-за недостаточно больших размеров трассы и паддока, а также малой вместимости трибун.

Трасса «КазаньРинг Каньон»

Зато для соревнований менее мощной техники (из расчета 1-2 килограмма веса на лошадиную силу) Grade 2 подходит идеально. Под эти критерии как раз попадает большинство российских кольцевых серий, включая туринговый класс РСКГ – ведущий «кузовной» чемпионат страны. Именно к его участникам мы обратились, чтобы узнать больше про автодромы России и в частности выяснить, где по их мнению находится самая лучшая отечественная трасса и какие повороты считаются у наших пилотов культовыми.

Фавориты российских гонщиков: Игора, дуга в Смоленске, «поворот мужества» в Казани – они на мировом уровне

Большинство опрошенных пилотов сошлись во мнении, что на сегодняшний день лучшим автодромом страны является комплекс «Игора Драйв» , открытый в 2019 году рядом с популярным курортом под Санкт-Петербургом. Трасса длиною 4 километра должна была заменить «Сочи Автодром» в календаре «Формулы-1» , но и без главной мировой серии у нее довольно плотный график: кроме РСКГ, за сезон здесь успевают провести два 4-часовых марафона, этапы дрифт-серии РДС, чемпионат России по ралли-кроссу и мотогонки.

«Любимая трасса – «Игора Драйв», – признается один из самых титулованных пилотов российского туринга Кирилл Ладыгин. – Средняя скорость здесь выше, чем на любой другой российской трассе и от езды по «Игоре» получаешь ощущения с теми, что обеспечивают хорошие европейские автодромы. Плюс с точки зрения инфраструктуры это отличный современный автодром: все сделано красиво, удобно, безопасно. Гостиница рядом и тут же рядом природа: с утра на самокате едешь в сторону паддока и просто наслаждаешься. А зрителям нравится хороший выбор трибун. С главной, к примеру, вообще можно на обе стороны смотреть – где еще такое есть?»

Фишка трека авторства главного архитектора современной «Формулы-1» Германа Тильке (его бюро рисовало практически все трассы календаря с 2004-го) – перепады высот, что особенно заметно в третьем секторе, который в 2022 году дополнительно перестраивали и удлиняли. В результате получилась пилотажная связка поворотов перед прямой старт-финиш, где гонщики сначала поднимаются на 17 метров вверх, а затем спускаются с крутого холма в шикане Т17. Причем спуск получается настолько резким, что по признанию экс-пилота «Ф-1» Сергея Сироткина прототипы и суперкары класса ГТ из-за слишком большой скорости могут задевать днищем об асфальт.

Подъем в третьем секторе «Игора Драйв»

На чуть менее быстрых и компактных машинах для туринга третий сектор проходится совсем по-другому, поэтому у гонщиков, выступающих за рулем этой техники, «горки» на «Игора Драйв» вызывают один восторг.

«Любимый поворот – это однозначно новый сектор на трассе «Игора Драйв», – рассказывает легенда российского туринга и шестикратный чемпион топ-класса Дмитрий Брагин. – Раньше больше всего впечатлял последний поворот на «Смоленском кольце». У обоих отрезков есть рельеф, который добавляет и скорости, и эмоций. Бэнкинг на «Смоленском кольце» неплох, но на «Игоре Драйв» поворот покруче и по уровню перегрузок, и по уровню ощущений. Там порой прямо дух захватывает, как будто не на гоночной трассе едешь, а на качелях раскачиваешься».

Другая особенность трассы проявляется в дождь. Если верить Кириллу Ладыгину, то за счет холмистого рельефа на треке не образуются лужи, поэтому пилотировать на пределе можно даже по мокрому асфальту без риска словить аквапланирование.

«Запомнились гонки по мокрой трассе. Мне всегда нравится по дождю ездить, но во время первых дождевых гонок на «Игоре» ощущения были особенными. Глазами смотришь – вода стоит ровным слоем и, казалось бы, такое «зеркало» не должно нормально держать. Но и уклоны здесь так сделаны, и асфальт какой-то особенный – луж на трассе не появляется, благодаря чему нет аквапланирования. Тебе кажется, что сейчас полетишь мимо поворота, а шины внезапно держат».

Вторым по популярности у российских гонщиков идет «КазаньРинг Каньон» – неподалеку от главного города Татарстана. Вопреки названию и пейзажу вокруг, который действительно напоминает стены каньона, автодром построен не в скалах, а на месте песчаного карьера. За основу взяли план, разработанный все тем же Германом Тильке: длина казанской трассы составляет 3,5 километра, зато перепады ландшафта тут еще круче чем на «Игора Драйв» – высоты достигают 28-30 метров. Конфигурация представляет собой нисходящие «змейки», парочку затяжных поворотов в гору и протяженную обратную прямую на 832 метра. Казанское кольцо привлекает пилотов своим динамичным характером и возможностью пройти круг на высокой средней скорости.

Гонщики в повороте «штопор» на трассе «КазаньРинг Каньон» во время этапа РСКГ Туринг

«Штопор (неофициальное название одного из поворотов трассы – прим. Sports) в Казани дает непередаваемые ощущения от резкого спуска, на котором ты быстро набираешь скорость. При этом там надо точно попасть на поребрик, чтобы не получить штраф за срезку трассы», – делится впечатлениями вице-чемпион прошлого сезона Иван Чубаров.

Молодому пилоту заводской команды «Лада» вторит и один из опытнейших участников серии Павел Кальманович.

«В Казани хорош предпоследний поворот, который известен как «поворот Мужества». Он быстрый и при этом «натянут» на рельеф, что делает его и сложным, и очень адреналиновым. Когда подъезжаешь к нему, поворот прячется за переломом – поэтому действия должны быть четко отработаны. А после апекса едешь вниз, и тут надо точно учитывать и инерцию, и то, как перераспределяется вес автомобиля».

«На свежих шинах в этом повороте чувствуешь всем телом, как машина держит трассу. В квалификации были классные ощущения от того, с какой скоростью туда можно влетать прямо с горы», – объяснил кайф от пилотажа в «Штопоре» другой лидер российского туринга Владимир Атоев.

Казанский поворот, наверняка, был вдохновлен другим «штопором» – культовым Corkscrew на американской трассе «Лагуна-Сека», возведенной в 57-м: именно он и прославил калифорнийский автодром по всему миру. Пилотам в этой нисходящей эске приходится дважды тормозить вслепую, не видя апекс из-за рельефа местности, поэтому по сложности поворот сравнивают с «О Руж» в «Спа» и «шпилькой» перед «Гранд Отелем» в Монако.

Поворот Corkscrew (англ. «штопор») на трассе «Лагуна-Сека»

Следом за «Каньоном» в списке любимых автодромов у пилотов идет «Смоленское кольцо» – трек, в проектировании которого тоже участвовал Тильке. Трассу любят в основном за последний скоростной вираж, выполненный практически в форме поворота американских овалов. К тому же, рельеф здесь образует естественный бэнкинг, наклоняя дорогу в сторону внутреннего радиуса. Неудивительно, что пилоты называют эту дугу «Индианаполисом» в честь самого знаменитого автодрома США – «Старой кирпичницы», заложенной еще в 1909-м. Хотя поворот также можно сравнить с виражом перед стартовой прямой не менее легендарного бразильского «Интерлагоса» – только в другом направлении.

Панорама трассы «Смоленское кольцо»

«Третий сектор на «Игоре» и последний поворот на «Смоленском кольце», который иногда называют «Индианаполисом» – самые запоминающиеся точки на российских трассах», – считает Павел Кальманович.

Впрочем, лучше любых слов смоленский «Индианаполис» опишет видео онборда. Несмотря на то, что запись ниже снимали из салона по сути гражданского автомобиля, она все равно передает весь драйв от вождения в крутом вираже:

«Последний поворот на «Смоленском кольце» – самый скоростной поворот в чемпионате, после того как ушла в историю дуга вокруг факела в Сочи, – говорит Иван Чубаров. – Тут важно не только быстро заехать в поворот, но и быстро из него выехать, так как дальше идет длинная прямая. В этом повороте нужно быть максимально точным в своем пилотаже, потому что одна ошибка – и ты ошибся!»

Реже других гонщики упоминали подмосковный автодром «Москоу Рейсвей», который принимает внутренние и международные соревнования с 2013 года. Из интересных участков на трассе рядом с Волоколамском пилоты отмечают трамплин в 7-ом повороте. По словам Ивана Чубарова в этом месте приходится тормозить «при движении в горку, из-за чего не видно происходящее за поворотом», поэтому на апекс «машину направляешь вслепую».

Стартовый завал в первом повороте трассы «НРинг» на этапе РСКГ Туринг в Нижнем Новгороде

Самым же экзотичным вариантом ответа на вопрос о любимой трассе стало «Нижегородское кольцо» или «НРинг», созданием которого занимались исключительно российские специалисты. На начальных этапах строительства трек пришлось переносить подальше от расположенных рядом газопроводов, и потому конфигурация претерпела серьезные изменения – получилась слишком медленной по мнению некоторых пилотов. Тем не менее для Павла Кальмановича трасса под Нижним Новгородом в самый раз.

«На контрасте нравится и «Нижегородское кольцо» – очень рулежная, очень техничная трасса, где скорости не слишком высоки, но нет возможности расслабиться и нужна максимальная концентрация».

Не обошлось и без ностальгии. Большинство нынешних пилотов вряд ли застало и тем более запомнило российские трассы из 90-х, поэтому их в списках не оказалось, а вот тоска по большой конфигурации «Сочи Автодрома», похоже, отпустила еще не всех.

«Любимая трасса – Сочи. Мне она нравилась тем, что на ней были большие скорости за счет длинных прямых, а еще много быстрых и в то же время техничных 90-градусных поворотов. Плюс я очень люблю, когда на трассе много разноцветной краски, как, например, в «Поле-Рикаре». Так же было и в Сочи. Такая картинка приятна визуальна, когда едешь. Ну, и кроме того на ней у меня было много подиумов в самых разных категориях», – рассказал о неочевидных плюсах южного автодрома Владимир Атоев.

Битва за титул на последних кругах сезона, поул с разницей в 0,000 секунды и мировые премьеры – на российских треках есть на что смотреть!

Нельзя не упомянуть вкратце о соревнованиях, которые принимают такие мощные трассы. Тем более, что почти каждый сезон национальных первенств дарит запредельное количество захватывающих историй.

Главным промоушеном в отечественном кольце является уже упомянутая серия «СМП РСКГ», под чьим брендом проходят, как спринтерские заезды, так и эндуранс-марафоны на длинные дистанции. С этого года в программе также должен появиться монокубок «Формулы-4» (первая ступень мировых гонок на болидах с открытыми колесами для юниоров – с них каждый стартует на пути к высшим лигам). Топ-классом РСКГ выступает зачет «Туринг», чьи звезды приняли участие в нашем опросе.

Машины участников РСКГ Туринг в паддоке автодрома «Москоу Рейсвей»

В рамках РСКГ есть зачеты и с более мощной техникой, как например в категории ГТ4, но если за рулем суперкаров ездят в основном так называемые бизнес-драйверы, то есть состоятельные полулюбители, то в туринге собраны именно лучшие пилоты страны из числа профессионалов. В их распоряжении находятся автомобили подготовленные по регламенту TCR – более бюджетного наследника культового чемпионата WTCC.

Зачет TCR находится на самом верху иерархии современного туринга, как в России, так и в остальном мире, где свои серии организуют Европа, Азия, Южная Америка и на Ближний Восток. В статусе «мирового кубка» выступает TCR World Tour, в котором кроме постоянных участников на любой из этапов могут заявиться гостевые пилоты (например, в 2021 году так сделала команда «АвтоВАЗа» на гонке в Сочи).

Этап TCR World Tour в Аргентине

Кроме частников, мировая серия традиционно собирает коллективы с заводской поддержкой, ведь где еще, как ни в туринге, автопроизводителям рекламировать свои седаны и хэтчбеки (разве что в ралли с 2025-го после смены регламента) – именно серийные машины этих классов берутся за основу для TCR. Выходит максимально предметно и не слишком дорого по сравнению со многими другими сериями вроде гонок на выносливость или «Ф-1».

Для пилотов серия котируется как некоторая «вторая лига» – если пробиваешься в заводскую команду, то считаешься легитимным заводским гонщиком с неплохой зарплатой по контракту (от $25 тысяч за гонку до 300-400 тысяч при титулах и статусе «посла бренда»). Мировой славы вряд ли добьешься, но путь в суперкары, эндуранс и даже топовые серии этой линейки вроде WEC вполне открыты – конечно, котируются они не на уровне «Формулы-1», но вполне сразу после нее (или даже в качестве солидной альтернативы).

Наибольшей популярностью в туринге пользуются модели «Хенде», «Ауди» и «Купра», а в России в версии TCR есть еще «Лада» Веста. Основные критерии для соответствия регламенту – четырехдверная компоновка, турбомоторы объемом не более 2 литров, секвентальные коробки передач, каркасы безопасности и практически оригинальная подвеска. К слову, в младших кузовных классах РСКГ – Супер-продакшн, Туринг Лайт и S1600 – отличия от гражданских машин вовсе сведены к минимуму.

Доступность такой техники позволяет регулярно обновлять парк и даже привозить в Россию мировые премьеры, как сделала команда Дмитрия Брагина «Таифмоторспорт». В Грозном на первом этапе сезона-2024 в ее боксах была замечена новейшая рестайлинговая версия «Купра» VZ, чей дебют в автоспорте и первая победа в итоге состоялись на российской трассе!

Для поддержания конкуренции в РСКГ Туринге действует система выравнивания сил Balance of Performance c реверсивными решетками и балластами для машин лидеров, при этом организаторы каждый сезон совершенствуют правила в сторону большей зрелищности, если замечают, что кому-то из участников удается их «хакнуть». Поэтому борьба здесь идет буквально за каждую тысячную и до последних кругов. Так, в прошлогодней квалификации на «Игора Драйв» Иван Чубаров и Александр Смоляр показали абсолютно идентичное время поула вплоть до тысячной доли секунды! В итоге первое место стартовой решетки отдали Чубарову, так как он ехал свою попытку раньше соперника.

Не менее захватывающим получился и финал того сезона, когда к последней гонке в Грозном претендентами на титул подошли сразу три пилота. Компанию все тем же Чубарову и Смоляру составил ветеран серии Дмитрий Брагин, который в решающем заезде все время шел позади своих молодых конкурентов, боровшихся за первое чемпионство в карьере. Однако, за два круга до финиша Брагин внезапно отыграл две позиции в жесткой контактной борьбе, в том числе обогнав Чубарова, и стал чемпионом в рекордный для серии шестой раз. Накал интриги царившей в тот день на трассе «Крепость Грозная» чувствуется даже спустя полгода:

На том же грозненском автодроме 13-14 апреля стартовал и новый сезон российского туринга, от которого прежде всего ждут сражения молодежи. В этом году успешно выступавшим за рубежом Александру Смоляру, Владимиру Атоеву и новичку серии Кириллу Смалю из «Лукойл Рейсинг СМП Тим» будут противостоять заводские пилоты «АвтоВАЗа» Иван Чубаров и еще один дебютант Максима Туриев. Третьей силой пелотона считается казанская команда «Таифмоторспорт» в составе действующего чемпиона Дмитрия Брагина и его талантливого ученика Михаила Симонова, уже возглавившего личный зачет после первого этапа в Чечне. Пожалуй, с таким закрученным сюжетом российский туринг, как минимум, тянет на хорошую альтернативу для уик-эндов без «Формулы-1».

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Фото: Российская серия кольцевых гонок , Clemson /CC BY 2.0, tcr-worldranking.com