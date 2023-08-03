Легендарный сезон русского дрифта: битва грузовиков, скольжение по воде, первый переворот, титул на ленточке

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От редакции: Вы в официальном блоге Российской Дрифт Серии – одного из главных чемпионатов по дрифту в мире. Здесь увлекательно и максимально авторитетно рассказывают о RDS и самом дрифте. Такое точно заслуживает плюса!

В 2023 году Гран-при Российской Дрифт Серии провел 14-й сезон. Сезон, ставший без преувеличения историческим. Сенсации и неожиданные повороты событий сопровождали участников на протяжении всего турнира, и каждый этап запомнился беспрецедентными достижениями.

Семь этапов подарили болельщикам RDS GP семь разных победителей квалификации и шесть разных победителей парных заездов. Дебютом в главном чемпионате страны по дрифту отметились сразу шесть пилотов, трое из которых – Антон Козлов, Тимофей Добровольский и Владислав Попов – сразу же громко заявили о себе.

Знакомьтесь, участники RDS GP сезона-2023

И дрифт-кары, которые выходили на старт в минувшем сезоне

Интересных автомобильных проектов в сезоне-2023 тоже было много – два новых «Ниссан» Z в команде «FailCrew x ДаркСайд», две свежеподготовленных «Тойота» Supra A80 и «Лексус» на V8 у «SINTEC • Fresh Маркетплейс», необычная праворульная «БМВ» Е92 у LUKOIL Racing Drift Team, две «Тойоты» Mark2 JZX90 и Supra A80 у новой команды TimeUp, провокационная «БМВ» E30 PROBABKA у Carville Racing и любопытная «БМВ» Е92 с расположением КПП на задней оси у STAR PЁR STARS AIMOL. Обзоры интересных дрифт-каров RDS GP читайте тут.

Лучшие моменты сезона RDS GP-2023 в этом видео:

Новичок побеждает, чемпион – в пролете

Открывать сезон RDS GP на «Москоу Рейсвей» в первые майские праздники уже стало традицией. Этот уик-энд – первая проверка для сильнейших пилотов России и их свежепостроенных автомобилей. Сюрпризы (приятные и не очень) начались сразу же.

Главным героем первого дня чемпионата стал Дамир Идиятулин – пилот «SINTEC • FRESH Маркетплейс» закрепил за собой звание мастера сольных проездов и второй год подряд выиграл квалификацию на «Москоу Рейсвей» с максимальным результатом 100 баллов . За 14 сезонов Гран-при Российской Дрифт Серии это еще никому не удавалось!

Дамир Идиятулин два года подряд начинает сезон квалификацией на «Москоу Рейсвей» на 100 баллов

Правда, дальше у Дамира не заладилось, но он был не единственным, кому не удалось добиться успеха в парных заездах. Неожиданным стал результат Аркадия Цареградцева – чемпион RDS GP-2022 по техническим причинам прекратил борьбу на стадии топ-16. Источником проблем стал карбоновый карданный вал, который не выдержал нагрузки от нового двигателя. Царь построил 1365-сильный мотор и превратил «Ниссан» 370Z в самый мощный дрифт-кар в мире. Но, как оказалось, не все агрегаты смогли «переварить» такой табун под капотом – досадный сход в самом начале сезона.

Антон Козлов в своем первом финале этапа RDS GP встретился с Чарльзом НГ

Но стоит признать, что отсутствие Цареградцева ничуть не сказалось на зрелищности заездов. Пик интриги пришелся на финал, где встретились опытнейший пилот из Гонконга Чарльз НГ и новичок серии Антон Козлов. Впрочем, новичком он был лишь по меркам RDS GP – в главный турнир России по дрифту пилот пришел в статусе действующего двукратного чемпиона «младшей» межрегиональной серии RDS Europe (ранее RDS Запад)! Естественно, что от такого спортсмена ждали результатов, но то, что он сразу же сможет добиться успеха, да еще и на незнакомой трассе, стало сенсацией.

Заезды были напряженными, но в решающий момент в финале вмешалась техника – поломка подвески Flanker F вывела из борьбы пилота STAR PЁR STARS AIMOL и позволила Антону Козлову с первой же попытки выиграть этап! А коллективу Carville Racing принести долгожданную победу в командном зачете.

Антон Козлов выиграл свой дебютный этап RDS GP, Чарльз НГ — второй, Георгий Чивчян — третий на «Москоу Рейсвей»

Турне на Gocha Ring

После месячного перерыва, за время которого участники провели работу над ошибками и донастроили автомобили, RDS GP отправился в Нижний Новгород. Главная интрига второго этапа сезона – сможет ли Георгий Чивчян продлить беспрецедентную серию успехов на «Нижегородском кольце»?

И Гоча смог! В парных заездах трехкратный на тот момент чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии не имел равных и довел дело до рекордной восьмой победы на этапах RDS GP в Нижнем Новгороде. А заодно лидер TAKAYAMA FORWARD AUTO дал повод называть (пусть и неофициально) трассу NRing «Gocha Ring».

У новичка серии был шанс одержать две победы подряд, но в Нижнем Новгороде Гоча непобедим

К числу других героев уик-энда можно отнести Романа Тиводара, который с результатом 96 баллов выиграл квалификацию, и Антона Козлова, сумевшего пробиться в финал и закрепить за собой лидерство в личном зачете. Аркадий Цареградцев реабилитировался за проблемы на первом этапе и в дуэли с Чарльзом НГ вырвал третье место на подиуме.

Георгий Чивчян в 2023-м одержал восьмую победу в RDS GP на трассе «Нижегородское кольцо», Антон Козлов стал вторым, Аркадий Цареградцев – третьим

И, конечно, этап RDS GP на «Нижегородском кольце» вошел в историю как дебют «КАМАЗ-мастер» в большом дрифте. Легендарная Синяя армада устроила парный дрифт ралли-рейдовых грузовиков под управлением многократных победителей «Дакара» и «Шелкового пути» Эдуарда Николаева и Антона Шибалова. Заезды хоть и были показательными, но проходили в полном соответствии с регламентом: сначала каждый пилот проехал квалификацию, затем состоялся полноценный «хит» по конфигурации RDS GP.

Смотрите в этом видео, как было мощно:

Водный дрифт в Питере

Визит на трассу «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом запомнился как самый мокрый уик-энд Гран-при Российской Дрифт Серии! Капризы питерской погоды известны всем, но в начале июля небесная канцелярия превзошла сама себя – дождь и порывистый ветер сопровождали все дни третьего этапа RDS GP.

Тимофей Добровольским стал первым новичком RDS GP, кто в сезоне-2023 выиграл квалификацию

Хотя непогода не затмила яркие выступления и ряд сенсационных успехов. Первым из которых стала победа Тимофея Добровольского в квалификации с результатом 94 балла — новичок серии лучше опытнейших пилотов справился с непростыми условиями на трассе и в блестящем стиле «доплыл» к первому достижению в RDS GP.

Уик-энд в Питере прошел под знаком команды STAR PЁR STARS AIMOL

В парных заездах блистали пилоты STAR PЁR STARS AIMOL. Дмитрий Ермохин в дуэли с Ильей Федоровым завоевал третье место, а Чарльз НГ одержал вторую в карьере победу на этапе RDS GP и принес первое «золото» Гран-при Российской Дрифт Серии для суперкара Flanker F! Усердный труд по доводке уникального автомобиля, созданного Сергеем Кабаргиным, позволил Чарльзу включиться в борьбу за победы на этапах и стать одним из участников гонки за чемпионство.

Чарльз НГ на «Игора Драйв» одержал вторую в карьере победу в RDS GP и первую – за рулем Flanker F. На подиум также поднялись Георгий Чивчян и Дмитрий Ермохин

Непогода вписала в историю RDS GP и заезд Романа Тиводара и Андрея Астапова в топ-32. Их сражение было прервано мощным ударом стихии, который заставил почти на полчаса приостановить активности на трассе – в итоге дуэль Тиводара и Астапова стала самым длинным в истории Гран-при Российской Дрифт Серии заездом!

Первые «уши» в RDS GP

Исторический момент случился и на четвертом этапе, который принимал в июле подмосковный автодром ADM Raceway. Автором уникального с точки зрения редкости (и сомнительного с точки зрения эффективности) достижения снова стал Андрей Астапов. На этот раз пилот LUKOIL Racing Drift Team в тренировке вылетел с трассы и перевернул автомобиль на крышу. Летопись RDS GP пополнилась ярким эпизодом, а серия еще раз доказала, насколько безопасна современная техника – пилот во время кульбитов не пострадал, а машина получила минимальные повреждения.

Андрей Астапов стал первым пилотом в истории RDS GP, кто перевернул машину в ходе официального уик-энда

Механики LUKOIL Racing Drift Team прямо на глазах у зрителей в сервис-парке быстро поменяли поврежденные кузовные элементы и лобовое стекло. Трудовой подвиг был совершен: работу выполнили в срок, и Андрей Астапов смог выйти на старт парных заездов.

Максим Гроссман «ушей» избежал, но несколько раз серьезно повреждал машину вылетами с трассы

Впечатляющими были и основные заезды, главным действующим лицом которых стал Евгений Лосев. После непростого начала сезона пилот «SINTEC • Fresh Маркетплейс» был неудержим: с результатом 97,5 балла он сначала выиграл квалификацию, а в парных заездах довел дело до первой в сезоне-2023 победы.

Евгений Лосев стал первым, кто в сезоне-2023 выиграл и квалификацию, и парные заезды на одном этапе

Тем самым Лосев обеспечил своей команде заветные «три кола» – победу в квалификации, в парных заездах и командном зачете на этапе Гран-при Российской Дрифт Серии.

Евгений Лосев выиграл на ADM Raceway, Роман Тиводар стал вторым, а Дмитрий Ермохин — третьим

Григорий Гусев хоть и не попал на подиум, но тоже стал одним из героев уик-энда в Мячково. Представитель LUKOIL Racing Drift Team дебютировал на новой машине – необычной праворульной «БМВ» 3 Series с японским 2JZ под капотом – и сразу же поехал так здорово, что без особых усилий пробился в топ-4 и остановился в шаге от первого подиума в RDS GP.

Уик-энд имени механиков

Сибирское турне в Красноярск, состоявшееся в середине августа, тоже не обошлось без исторических по меркам Гран-при Российской Дрифт Серии эпизодов. На этот раз в главной роли были механики команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс». Им пришлось трудиться не покладая рук все время, что турнир гостил на «Красном кольце».

На протяжении нескольких дней подряд поломки сыпались на голову механиков одна за другой. «Тойоту» Supra Евгения Лосева сначала пришлось восстанавливать после аварии, затем чинить на ней мотор, потом устранять последствия пожара, вновь решать технические проблемы… И делать все это в режиме нон-стоп, чтобы возвращать пилота в борьбу, и молиться, чтобы машина дожила до конца парных заездов.

Это видео команды «SINTEC • Fresh Маркетплейс» как раз о том героическом этапе:

Вторая командная «Тойота» Supra Дамира Идиятулина вела себя более спокойно, но тоже подкидывала механикам сюрпризы. И лучшей наградой механикам за их подвиги и бессонные ночи стал мощнейший заезд Евгения Лосева и Дамира Идиятулина в финале этапа! Дамир отметил победу в парных заездах, Евгений взял «серебро», а команда «SINTEC • Fresh Маркетплейс» – заслуженное «золото» в командном зачете.

Дамиру Идиятулину победы в парных заездах 2023 года пришлось ждать до Красноярска. На «Красном кольце» ему компанию на подиуме составили Евгений Лосев и Чарльз НГ

Вообще аварий на «Красном кольце» было немало, но запомнится пятый этап RDS GP именно трудовым подвигом механиков «SINTEC • Fresh Маркетплейс». А еще «красноярской пятеркой» в квалификации . Уникальную плотность результатов показали Евгений Лосев, Леонид Шнайдер, Григорий Гусев, Антон Козлов и Чарльз НГ, которые лучшую квалификационную попытку проехали на 95 баллов. Победителем квалификации стал Чарльз, поскольку за вторую попытку он получил 94 балла. Этим успехом он записал на счет Flanker F первую победу в квалификации Гран-при Российской Дрифт Серии и покорил очередную высоту для себя и российского гиперкара в высшей лиге дрифта.

Леонид Шнайдер вошел в «красноярскую пятерку» в квалификации, но для самой команды TimeUp первый в ее истории домашний этап сложился не очень просто

Дуэль дебютантов в финале этапа

Опробовав в прошлом году «обратную» конфигурацию оцениваемого участка на «Москоу Рейсвей», Гран-при Российской Дрифт Серии опыт сочла удачным и решила продолжить практику. И шестой этап преподнес массу приятных сюрпризов.

Все началось с дождевой квалификации, которую выиграл Антон Козлов (Carville Racing). Историческое достижение для молодого дебютанта серии – на одной и той же трассе он отметился и выигранной квалификацией, и победой в парных заездах.

Владислав Попов продемонстрировал невероятный прогресс в дебютном сезоне и выиграл парные заезды на «обратной» версии конфигурации «Москоу Рейсвей»

Непривычная сетка парных заездов, сложившаяся по результатам квалификации, и обилие помарок у лидеров привели к тому, что в финале этапа встретились не мастеровитые пилоты, а два новичка серии! Тимофей Добровольский и Владислав Попов показали одни из лучших парных заездов сезона-2023. Для определения победителя в этой дуэли даже понадобился перезаезд (ОМТ), и Владислав оказался сильнее – он допустил меньше ошибок и блестяще справился с прессингом. Вторую за сезон 2023 года победу в RDS GP одержал новичок турнира!

Тимофей Добровольский, Владислав Попов и Евгений Лосев на подиуме шестого этапа RDS GP-2023 (призеры слева направо)

Судьба титула решилась в последнем заезде сезона

Заключительный этап сезона-2023, на котором решалась судьба чемпионства, по традиции принимала трасса «Сочи Автодром». Перед началом этапа претендентами на титул были сразу пять пилотов. Затем, по ходу развития событий на трассе, реальными кандидатами на статус чемпиона Гран-при Российской Дрифт Серии в сезоне-2023 года остались два спортсмена. Причем каких!

Привычная конфигурация «Сочи Автодрома» приняла RDS GP в последний раз – автодром будет перестроен, но этапы RDS в 2024 году планируются

Конкурентом самого титулованного пилота в российском дрифте стал дебютант турнира! Георгий Чивчян и Антон Козлов боролись на протяжении всего чемпионата и довели эту битву до самого последнего заезда сезона.

Самый титулованный пилот российского дрифта и дебютант RDS GP сошлись в схватке за чемпионство в сезоне-2023

Гоча, выиграв квалификацию проездом на 98 баллов, вышел было в лидеры личного зачета, но сетка парных заездов сложилась так, что в финале он встретился именно с соперником в битве на чемпионство. На кону стояли одновременно и победа на этапе «ВТБ Финал Гран При Российской Дрифт Серии», и победа по итогам всего сезона.

Сильнейшим в этом напряженном сражении оказался Георгий Чивчян, который стал первым в истории четырехкратным чемпионом RDS GP ! А его команда TAKAYAMA FORWARD AUTO второй год подряд завоевала «золото» в командном зачете по итогам сезона.

Георгий Чивчян – чемпион RDS GP сезона-2023 и первый в истории четырехкратный чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии

RDS GP. Сезон 2023. Личный зачет:

Георгий Чивчян (TAKAYAMA FORWARD AUTO) – 1120 баллов Антон Козлов (Carville Racing) – 1089 баллов Чарльз НГ (STAR PЁR STARS AIMOL) – 984 балла

RDS GP. Сезон 2023. Командный зачет:

TAKAYAMA FORWARD AUTO – 2083 балла «SINTEC • Fresh Маркетплейс» – 1759 баллов STAR PЁR STARS AIMOL – 1710 баллов

Сюрпризов и неожиданностей в сезоне-2023 было много, и в 2024 году, наверняка, будет еще больше. Уже известно, что планируются изменения в техническом регламенте RDS GP, обсуждаются новые конфигурации трасс, можно смело ждать новых пилотов в составе знакомых команд и дебютов новой техники. Об этом мы во всех деталях расскажем в межсезонье.

А в ожидании нового сезона RDS GP время можно провести за просмотром записей трансляций RDS TV и знакового сериала о российском дрифте «RDS GP: Шинная борьба».

«RDS GP 21: Шинная борьба» | Сезон 1

«RDS GP: Шинная борьба | Сезон 2»

Всем дрифт!

Фото: RDS GP