У России утечка топовых гонщиков: массовая смена флага и лицензий. Кто-то вообще останется?

Новые знамена юных звезд.

Приближается двухлетний юбилей активации конфликта России и Украины, после которого многие спортивные федерации отказались продолжать соревноваться с нашими спортсменами без особых дополнительных условий.

В автоспорте, например, для продолжения гонок пилоты обязаны подписать бумагу Международной автомобильной федерации (ФИА) о нейтралитете отказаться от триколора даже в соцсетях, не поддерживать действия России и выражать солидарность с санкциями, гонять с белым знаменем и так далее.

Многие не согласились и бойкотировали международные старты: например, некогда фаворит WEC и «24 часов Ле-Мана» G-Drive Racing и Роман Русинов вместе с соперниками из «СМП Рейсинг» заперлись в России, как и пустынный мегадоминатор «КАМАЗ-Мастер» – теперь он только соревнуется с «МАЗом» на локальных рейдах. Некоторые юниоры вроде Александра Смоляра вернулись на родину .

Другие пошли другим путем: например, последний россиянин в «Ф-1» Никита Мазепин подписал бумагу и заявлялся в «Азиатскую серию Ле-Ман» как нейтрал, а главный российский раллист современности Николай Грязин попытался продолжить сезон в WRC без знамени.

Однако их ждал сюрприз: сложности с границами из-за политики отдельных государств. Никиту Мазепина как человека под санкциями ЕС и Великобритании (которые он постоянно оспаривает и выигрывает дела – но евробюрократы возвращают его в списки ) не пускают в традиционные центры гоночных сражений. Жалобы, упования на потерю лучших лет карьеры и неспособность даже вести переговоры и тестироваться не помогают – Никите остались только соревнования в России и дружественных странах, которые пускают россиян. Потому Мазепин базируется в Дубае и гоняет по заездам без придирчивой визовой политики – на Ближнем Востоке и в Малайзии.

Грязина же не пускали на ралли в Эстонию в 2022-м – просто решили не пускать спортсменов из России и Беларуси. В 2023-м история повторилась. А в самом начале марта 2022-го он пропустил Ралли Португалии. А ведь у Николая есть и латвийский паспорт, и он с первых лет в WRC выступает под латвийской лицензией.

Похожая история случилась и со Смоляром в его последнем международном сезоне – когда он в 2022-м гонял в «Ф-3», власти Великобритании просто не выдали ему визу, и Александр пропустил этап. Без санкций, без дополнительных пояснений – в следующем году российского пилота «Ф-3» Никиту Бедрина уже пустили.

Потому большинство российских пилотов, пожелавших продолжать международную карьеру, озаботились сменой паспорта или хотя бы чистой лицензией – чтобы минизировать такие эксцессы. За полтора года страна потеряла целый ряд своих перспективных пилотов.

Питерский резервист «Феррари» и чемпион «Ф-3» Роберт Шварцман теперь израильтянин

Самый перспективный и продвинутый российский пилот последних лет сидит в резерве итальянского гоночного идола, срывает восхищения за укрощение болидом «Ф-1» на тестах и мечтает о шансе на «Ле-Мане» в победном гипекаре Скудерии . Он чемпион «Ф-3» и один из тех бедняг, которому просто не нашлось мест на решетке.

Но если Роберт и поедет покорять главный автомарафон мира, то под израильским флагом. Хотя еще пару лет назад Шварцмана поддерживала «СМП», а парень рассекал по России в «Феррари» в триколоре и с огромным орлом на капоте …

Однако в 2022-м Роберт быстро вспомнил о месте рождения (Тель-Авив – рассказывал об этом еще в 2020-м ), а про «СМП» говорит «Эта глава закрыта. Я бы точно не сумел достичь всего этого и не оказался бы здесь сейчас без поддержки «СМП», они очень много мне помогали, но в этом году я, скажем так, начал ходить самостоятельно».

И дебют на тестах в «Ф-1» произошел уже под флагом Израиля.

Все логично: с другим гражданством Швацрман имеет все возможности ездить за «Феррари» по миру без опасений. А еще перед ним открываются интересные возможности: например, в Израиле существует проект StartUp Nation канадо-еврейского миллиардера Сильвана Адамса, в рамках которой тот пытается сделать спортсменов-соотечественников чемпионами мира. Он пять лет оплачивал место в «Ф-2» для абсолютно безнадежного крэшера Роя Ниссани (серьезно – в последний сезон его даже поддерживал производитель барьеров для трасс) и покупал ему место в академии «Уильямса» вместе с тестами болида «Ф-1». В велоспорте же Адамс финансирует команду Premier Tech, знаменитой мегаконтрактом с четырехкратным победителем «Тур де Франс» Крисом Фрумом. Ветеран в 35 лет после жесткого падения с переломами получил сразу трехлетний контракт на 4,5 млн долларов, и с тех пор едва входил в топ-50 в серьезных гонках – вот насколько Адамс готов оплачивать потенциальную славу Израиля.

Представляете, если Шварцман запитчит ему какой-нибудь пятилетний план?

Первый российский чемпион мира по картингу теперь серб

В 2023-м наш автоспорт пережил настоящую веху: картингист из Москвы Кирилл Куцков впервые в истории России выиграл чемпионат мира в топовом классе OK. Его даже чествовали на ФИА Гала вместе с остальными триумфаторами года , а кубок 15-летнему Кириллу вручал сам Макс Ферстаппен!

А через пару недель выяснилось: трофей едет не в Москву, а в Белград, ведь Кирилл живет теперь там, собирается менять гражданство и выступать в «формулах» под другим триколором.

«Я хочу выступать в «Формуле-4» в 2024 году под сербским флагом, но мы пока не получили лицензию, -- признался Куцков в интервью сербскому «Спортски Журнал». – Надеюсь, вопрос скоро решится. Я живу в Белграде, хожу здесь в школу. Я уезжаю из города на соревнования и возвращаюсь в Сербию с трофеями.

После выигранного титула Зоран Гайич, министр спорта Сербии, позвонил и поздравил нас. Мы также поговорили о выступлениях под сербским флагом в «Формуле-4». Для меня это стало бы большой честью.

Министр Гайич пожелал мне побед в новой категории. Хочется, чтобы так и сложилось, и я понимаю, что это повлияет на развитие автоспорта в Сербии. Конкуренция [в «Ф-4»] невероятно серьезная, но моя цель – побеждать, как было в картинге. Я хочу однажды попасть в «Формулу-1» и верю, что могу добиться успехов под сербским флагом».

В прошлые сезоны такой же трофей выигрывал, например, нынешний лидер «Макларена» Ландо Норрис (в 2014-м – Мазепин оказался вторым). Представляете, если бы Норрис сменил гражданство?

Новое знамя для Грязина: болгарское

Главный российский раллист добился в 2023-м прорыва: взял во втором уровне WRC четыре подиума (победа в Монако уплыла из-за мегаобидного штрафа ) и заработал место заводского гонщика «Ситроена».

И есть шанс, что новый сезон он начнет не под белым знаменем и даже не под латвийским, а уже как болгарин!

«Мы находимся на финальной стадии сбора документов для завершения процесса, – рассказал председатель раллийного комитета болгарской автоспортивной федерации Пламен Иванов в интервью локальному Sportal.bg. – Осталось получить разрешение от Российской федерации автоспорта (Российской автомобильной федерации), чтобы Грязин мог участвовать в соревнованиях с болгарской лицензией

Еще в прошлом году Николай обратился с желанием соревноваться под болгарской лицензией. Тогда из Российской автофедерации ему не разрешили совершить переход. После встречи на Совете ФИА в Баку вопрос обсудили и они дали согласие».

В любом случае всем российским пилотам надо получать лицензию за рубежом, ведь выданные РАФ бумаги ФИА пока не признает для международных соревнований – пока ситуация не разрешится.

Михаэль Белов – тоже серб

Вы, возможно, и не слышали про него, но это типичный представитель «среднего гоночного класса» в мире автоспорта, которому чего-то хватает для сильного следующего шага – удачи, финансирования, помощи команды или соперников чуть полегче. Михаэль запомнился гоночному миру прежде всего высоким уровнем инженерной подготовки и сезоном европейской регионалки (что-то вроде промежуточной ступени между «Ф-4» и «Ф-3») и абсурдным сезоном 2022-го, когда парень затаскивал подиумы и победы против саботажа команды.

А в 2023-м он соревновался уже под лицензией Кыргыстана.

Инсайдеры, знакомые со стороной пилота, временами намекают, что сербский паспорт в процессе оформления. Даже ребят такого уровня уже тяготит российский.

Примерно похожая история – у еще одного россиянина Владислава Ломко: для соревнований в европейских гонках на выносливость вне рамок чемпионата мира ему хватило французской лицензии – и теперь напротив его фамилии красуется триколор с другой последовательностью. Итог – один подиумов и еще четыре заезда в топ-5 в престижной «Европейской серии Ле-Ман» за Cool Racing в классе LMP2 и повышение в команду-победитель «Ле-Мана» 2023-го Inter Europol.

Квят сменил лицензию на итальянскую

Самый успешный российский пилот «Формулы-1» уже год работает над развитием карьеры в гонках на выносливость: откатал сезон за итальянскую «Према» и по ее связям с заводом «Ламборгини» заполучил место основного гонщика в гиперкаре для «24 часов Ле-Мана» и чемпионата мира.

Там Даниил гоняет формально без флага из-за статуса соревнования – в таких турнирах он определяется по паспорту. Однако в любых других гонках Квят уже классифицировался бы как итальянец.

Решение принял лично №26 – из чувств к стране, в которой прожил значительную часть жизни.

«Я буду выступать под итальянской лицензией. Считаю, что спорт должен объединять, а происходящее сейчас – это огромная боль. Я надеюсь, что скоро все закончится. С Италией у меня особая связь, я прожил там много лет в детстве и юности, во время взросления. Именно поэтому я буду выступать под итальянским флагом».

Сколько же останется российских пилотов к моменту снятия обязательного нейтрального знамени?

Где сейчас гонщики из России, бойкотировавшие сезон-2022? Квят снова востребован, «КАМАЗ» проиграл домашнюю гонку

В Москве уже делают гоночные прототипы, хоть никто и не верил! Побывали на заводе и изучили процесс до винтика

В Россию возвращаются гонки «Формул»! На самых медленных болидах 10-летней давности – и что же дальше?

Фото: Hasan Bratic/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Куденко