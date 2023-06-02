Дарья Касаткина: «Физически я не такая одаренная, так что нужно быть быстрой»
Дарья Касаткина прокомментировала свою скорость на корте.
– Почему вы такая быстрая? Потому что жизнь слишком короткая и вы хотите все успеть?
– Мне нужно быть быстрой, потому что я не такая мощная, как многие другие девочки. Физически я не такая одаренная, так что нужно быть быстрой. Нужно находить способы выиграть, выжить.
Мне нужно работать ногами, мозгами и выжимать из себя максимум.
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По технике Симоне не уступает, разве что подача чуть похуже , чем у нее. Симо все таки выдавала и эйсы поболее.
Беда Даши , не научена принимать сильные подачи. В этом отношении она явно слабее Симоны. Поэтому и рейтинг и титулы разнятся. В ее возрасте Симона уже мочила топовых ,включая Серену на итоговом.