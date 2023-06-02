Дарья Касаткина: «Физически я не такая одаренная, так что нужно быть быстрой»

прокомментировала свою скорость на корте.

– Почему вы такая быстрая? Потому что жизнь слишком короткая и вы хотите все успеть?

– Мне нужно быть быстрой, потому что я не такая мощная, как многие другие девочки. Физически я не такая одаренная, так что нужно быть быстрой. Нужно находить способы выиграть, выжить.

Мне нужно работать ногами, мозгами и выжимать из себя максимум.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе