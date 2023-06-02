Дарья Касаткина: «Физически я не такая одаренная, так что нужно быть быстрой»

Теги WTA Дарья Касаткина Теннис

Дарья Касаткина прокомментировала свою скорость на корте. 

– Почему вы такая быстрая? Потому что жизнь слишком короткая и вы хотите все успеть?

– Мне нужно быть быстрой, потому что я не такая мощная, как многие другие девочки. Физически я не такая одаренная, так что нужно быть быстрой. Нужно находить способы выиграть, выжить.

Мне нужно работать ногами, мозгами и выжимать из себя максимум.

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3 комментария

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Vale1
Разумный подход)
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ivan 07
Вот именно . Писал уже , что ей надо быть шустрой , как великолепная Халеп.
По технике Симоне не уступает, разве что подача чуть похуже , чем у нее. Симо все таки выдавала и эйсы поболее.
Беда Даши , не научена принимать сильные подачи. В этом отношении она явно слабее Симоны. Поэтому и рейтинг и титулы разнятся. В ее возрасте Симона уже мочила топовых ,включая Серену на итоговом.
+2
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Ben Shelton
главное грамотно пользоваться преимуществами
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