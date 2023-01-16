Циципас поговорил на австралийском английском после победы в первом круге АО

Теги Australian Open ATP Марк Филиппуссис Стефанос Циципас ахахаха Теннис

Стефанос Циципас поговорил на австралийском английском в послематчевом интервью в Мельбурне. В первом круге Australian Open он обыграл Кентена Алиса – 6:3, 6:4, 7:6(6).

– Ты фантастически играл: блестящие форхенды, отличная подача, сделал брейк в третьем гейме, а потом немного дрогнул. Расскажи, что произошло.

– Да, бог ты мой [crikey]! Это был ураган [ripsnorter], приятель [mate]! (Смеется.) Я очень рад, что выложился, их кожи вон лез, как ящерица [flat out like a lizard in the water]! (Смеется.)

– Ты сегодня пустил в ход сленг.

– Да, по полной. Я на него перехожу, тренируюсь. Рад, что вы в итоге сражены [I got the biscuit], так что это было здорово.

– Должен спросить: это Марк Филиппуссис (который тренирует его вместе с его отцом Апостолосом – Sports.ru) научил тебя австралийскому сленгу?

– Марк – настоящий австралиец, но он так не говорит. Это не он. Но я многому у него научился.

Я рад вернуться в Австралию, люблю здесь играть.

Я перехожу на сленг. Редко это делаю! Я не так часто им пользуюсь, когда путешествую. Но когда я здесь, мне очень нравится играть, встречаться с кузенами и чувствовать себя как дома. Приятно получать такую поддержку.

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2 комментария

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S.Graf
Ответ Стэн Смит
Вопрос Циципасу кто ты без тенниса? Модель одежды, философ, полиглот)))
маменькин сынок. впрочем, в теннисе тоже :о)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стэн Смит
Вопрос Циципасу кто ты без тенниса? Модель одежды, философ, полиглот)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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