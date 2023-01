Циципас поговорил на австралийском английском после победы в первом круге АО

поговорил на австралийском английском в послематчевом интервью в Мельбурне. В первом круге он обыграл Кентена Алиса – 6:3, 6:4, 7:6(6).

– Ты фантастически играл: блестящие форхенды, отличная подача, сделал брейк в третьем гейме, а потом немного дрогнул. Расскажи, что произошло.

– Да, бог ты мой [crikey]! Это был ураган [ripsnorter], приятель [mate]! (Смеется.) Я очень рад, что выложился, их кожи вон лез, как ящерица [flat out like a lizard in the water]! (Смеется.)

– Ты сегодня пустил в ход сленг.

– Да, по полной. Я на него перехожу, тренируюсь. Рад, что вы в итоге сражены [I got the biscuit], так что это было здорово.

– Должен спросить: это Марк Филиппуссис (который тренирует его вместе с его отцом Апостолосом – Sports.ru) научил тебя австралийскому сленгу?

– Марк – настоящий австралиец, но он так не говорит. Это не он. Но я многому у него научился.

Я рад вернуться в Австралию, люблю здесь играть.

Я перехожу на сленг. Редко это делаю! Я не так часто им пользуюсь, когда путешествую. Но когда я здесь, мне очень нравится играть, встречаться с кузенами и чувствовать себя как дома. Приятно получать такую поддержку.

