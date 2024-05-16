WTA ввела защищенный рейтинг для теннисисток, которые докажут невиновность в употреблении допинга

Теги WTA ITF Теннис

WTA в обновленных правилах на 2024 год ввели пункт о защищенном рейтинге для теннисисток, отстраненных от соревнований за допинг. Нововведения касаются всех, кто входит в топ-750.

Теперь если окажется, что спортсменка невиновна или приняла допинг по неосторожности, то она сможет воспользоваться тем рейтингом, который у нее был на момент отстранения, за исключением очков за аннулированные результаты. 

Если теннисистка была отстранена менее чем на 26 недель, то у нее будет 26 недель на то, чтобы воспользоваться защищенным рейтингом. Если он отсутствовала от 26 недель, то ей дадут год на возвращение.

В зависимости от срока отстранения будет отличаться количество турниров, на которые теннисистка может заявиться по этому рейтингу – от 4 (из них один «Большой шлем» и один «тысячник») до 12 (из них четыре «Больших шлема» и пять «тысячников»).

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2 комментария
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Ответ Mobilis
Ваня не напейся. Халеп пятая в мире.
Так она не невиновна, ей просто сократили срок)
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