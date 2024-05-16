Николас Харрри: «Обыграть Циципаса на грунте – отличное достижение»

Николас Харри прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом.

Чилиец победил в четвертьфинале в Риме со счетом 3:6, 7:5, 6:4.

«Это очень важная победа. Обыграть Стефа на грунте – отличное достижение. Очень рад тому, как сражался сегодня, своей игре. Я смог собраться, даже уступая сет и брейк.

Я просто старался найти разные способы на приеме. Знал, что хорошо играю. Мне пришлось поменять пару вещей при ударе слева, чтобы у него не было преимущества – из-за этого он играл так хорошо. Но мне удалось сделать эти две вещи.

Я очень рад победе. Это было отличное сражение. Надеюсь, завтра я смогу быть еще сильнее»/

Дальше Харри поборется с Томми Полом.