Арина Соболенко: «После матча со Свитолиной думала сняться с турнира. Я играла с болью из-за травмы спины»

Арина Соболенко рассказала, с какими проблемами столкнулась за последнее время.

В субботу в Риме они с Игой Швентек разыграют второй титул «тысячника» за две недели.

– После Мадрида я не очень хорошо себя чувствовала. Я болела, потом получила травму. Я даже удивилась, что даже при таком количестве обстоятельств смогла дойти до финала. Поразительно.

В то же время я знала, что играю на нужном уровне. Если почувствую себя лучше, смогу выйти в финал. Так что 50 на 50.

Но тот матч однозначно меня задел. Это было очень обидное поражение, особенно после того, как у меня было несколько матчболов, даже несмотря на то, что она отлично играла. Да, это был напряженный матч. Надеюсь, здесь, в Риме, я смогу победить и взять титул.

– Насколько важна была победа над Элиной, если учесть, что теперь вы вышли в финал?

– Да, это была важная победа. Я играла с болью из-за травмы спины. Я очень горжусь тем, что смогла закончить тот матч и выиграть. Это была великолепная битва, теннис высокого уровня.

Тот матч придал мне, я бы сказала, уверенности в себе... Я, как всегда, устала. Слишком поздно, ребята (смеется).

Да, тот матч однозначно придал мне уверенности в том, что я играю на нужном уровне и могу преодолеть любые трудности. Единственной проблемой было подлечить спину, и я это сделала. Я очень рада, что вышла в финал.

– На за горами «Ролан Гаррос». После матча со Свитолиной думали, что нужно разбираться с травмой спины и, возможно, не играть?

– Я думала сняться с турнира. К счастью, у меня был день отдыха. Я много занималась восстановлением. Я по-прежнему делаю много упражнений, много процедур, постоянно занимаюсь поясницей. Состояние улучшается. Мне кажется, мы на верном пути.

Конечно, если что-то случится в матче, я снимусь, потому что Париж не за горами. Надеюсь, этого не произойдет. Мне кажется, не произойдет. Продолжу настраиваться на позитив.

Да, это была сумасшедшая травма. Я думала: все, Рим для меня закончился. Но мы с физиотерапевтами отлично поработали, они прекрасные специалисты. Я это очень ценю. Я очень благодарна физиотерапевтам за то, что они помогли мне выстоять и решить проблему.