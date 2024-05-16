Швентек о том, будет ли смотреть матч Соболенко и Коллинс: «Думаю, лучше пойти поесть ризотто»
Ига Швентек рассказала, будет ли смотреть второй полуфинал в Риме.
Полька обыграла Коко Гауфф – 6:4, 6:3 и теперь поборется за титул с победительницей матча между Ариной Соболенко и Даниэль Коллинс.
– Вы будете смотреть вечерний матч сегодня?
– Он слишком поздно. Думаю, лучше пойти поесть ризотто или что-то такое. Я выберу это. Но мой тренер, конечно, посмотрит, и мы подготовимся.
матчи Арины это зрелище. тоже касается Елены Рыбакиной