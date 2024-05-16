Швентек о том, будет ли смотреть матч Соболенко и Коллинс: «Думаю, лучше пойти поесть ризотто»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Даниэль Коллинс Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Ига Швентек рассказала, будет ли смотреть второй полуфинал в Риме.

Полька обыграла Коко Гауфф – 6:4, 6:3 и теперь поборется за титул с победительницей матча между Ариной Соболенко и Даниэль Коллинс.

– Вы будете смотреть вечерний матч сегодня?

– Он слишком поздно. Думаю, лучше пойти поесть ризотто или что-то такое. Я выберу это. Но мой тренер, конечно, посмотрит, и мы подготовимся.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
правильно Ига, смотреть игры Арыхи это боль не только для глаз, но и для ушей
+6
-4
+2
Арина выиграет турнир!
+1
-1
0
Ответ Nottingham Forest
правильно Ига, смотреть игры Арыхи это боль не только для глаз, но и для ушей
смотреть матчи Иги это как наблюдать за работой микроволновки. стабильно, качественно, без эмоций и красоты. нагрел хавчик и хорошо.
матчи Арины это зрелище. тоже касается Елены Рыбакиной
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий