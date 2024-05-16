Ига Швентек: «Если бы я чувствовала себя непобедимой, я бы так хорошо не играла»

Ига Швентек прокомментировала победу над Коко Гауфф в полуфинале турнира в Риме.

Полька победила со счетом 6:4, 6:3.

– Коко сказала, что, вероятно, с сегодняшней игрой она победила бы кого угодно, кроме вас. Что вы об этом думаете?

– Это приятные слова. Мне тяжело ответить, потому что только она знает, что может сделать со своей ракеткой. Но, конечно, это комплимент от нее.

– Чувствуете ли вы себя иногда непобедимой, когда раскладываете мячи по линиям, как в последнем матче?

– Если бы я так себя ощущала, я бы так хорошо не играла. Потому что я всегда стараюсь себе напомнить, что я не должна воспринимать что-то как гарантированное. Когда я думаю, что пробью виннер или что я сейчас возьму гейм, этого не случается, так что...

Я должна думать немного иначе, чтобы быть более эффективной.