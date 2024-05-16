Швентек вышла во второй финал «тысячника» подряд
Ига Швентек обыграла Коко Гауфф в полуфинале турнира в Риме со счетом 6:4, 6:3.
Теперь счет их личных противостояний – 10:1.
Полька выиграла 11-й матч подряд. В начале мая она также выиграла «тысячник» в Мадриде.
В этом сезоне Швентек взяла четыре титула, три из них – на турнирах категории WTA 1000.
Это 25-й финал в карьере для польки и 12-й на «тысячниках».
В матче за титул Швентек встретится с Ариной Соболенко, с которой она играла предыдущий финал, или с Даниэль Коллинс.
🇵🇱
Хотя, если Даниэль каким-то чудом завоюет победу на турнире, то радоваться буду не меньше )