Швентек вышла во второй финал «тысячника» подряд

Ига Швентек обыграла Коко Гауфф в полуфинале турнира в Риме со счетом 6:4, 6:3.

Теперь счет их личных противостояний – 10:1.

Полька выиграла 11-й матч подряд. В начале мая она также выиграла «тысячник» в Мадриде.

В этом сезоне Швентек взяла четыре титула, три из них – на турнирах категории WTA 1000.

Это 25-й финал в карьере для польки и 12-й на «тысячниках».

В матче за титул Швентек встретится с Ариной Соболенко, с которой она играла предыдущий финал, или с Даниэль Коллинс.