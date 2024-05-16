Швентек вышла во второй финал «тысячника» подряд

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Ига Швентек Теннис

Ига Швентек обыграла Коко Гауфф в полуфинале турнира в Риме со счетом 6:4, 6:3.

Теперь счет их личных противостояний – 10:1.

Полька выиграла 11-й матч подряд. В начале мая она также выиграла «тысячник» в Мадриде.

В этом сезоне Швентек взяла четыре титула, три из них – на турнирах категории WTA 1000.

Это 25-й финал в карьере для польки и 12-й на «тысячниках».

В матче за титул Швентек встретится с Ариной Соболенко, с которой она играла предыдущий финал, или с Даниэль Коллинс.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Tun
Да всем плевать, там Янника заметили с нашей в одной больнице
Вот на это уж всем точно плевать. Наверное сама запрыгнула к спящему Яннику
+5
-4
+1
Ответ Бекзат Саматович
Вот на это уж всем точно плевать. Наверное сама запрыгнула к спящему Яннику
Чекните каменты, в той новости их больше, чем в остальных вместе взятых в топе
+2
-1
+1
Ответ Бекзат Саматович
Ну извращенцев много в России
Капец. Обсуждение отношений двух нормальных, гетеросексуальных людей уже считают извращением.
+3
-2
+1
Ответ Бекзат Саматович
Ну извращенцев много в России
Так всё же много или всем плевать? Вы уж определитесь
+1
0
+1
Да всем плевать, там Янника заметили с нашей в одной больнице
+3
-3
0
в финале выиграет у коллинс 2-0. молодец Ига
+1
-1
0
турнир выиграет Арина
0
0
0
Ждём юбилейный, десятый тысячник Иги
🇵🇱
Хотя, если Даниэль каким-то чудом завоюет победу на турнире, то радоваться буду не меньше )
0
0
0
Ответ sedric
Капец. Обсуждение отношений двух нормальных, гетеросексуальных людей уже считают извращением.
На Калинскую реакция неадекватная что все в ней нашли???
+3
-3
0
Ответ sedric
Капец. Обсуждение отношений двух нормальных, гетеросексуальных людей уже считают извращением.
Так он по другим спец видимо, вот было бы про двух геев, так он с радостью обсудил бы)
+1
-1
0
Ответ Syndycate
Так он по другим спец видимо, вот было бы про двух геев, так он с радостью обсудил бы)
Ну, хз. Я как-то пытался с ним обсудить отношения Швентек и ее психолога. Не хочет)
+1
-1
0
Ответ sedric
Капец. Обсуждение отношений двух нормальных, гетеросексуальных людей уже считают извращением.
Калинская геронтофил и бисексуалка.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий