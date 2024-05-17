Соболенко о втором за две недели финале против Швентек: «Если в этот раз дойду до матчбола, не буду осторожничать, а рискну»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Mutua Madrid Open Арина Соболенко Ига Швентек Теннис

Арина Соболенко поделилась настроем на финал в Риме.

Две недели назад белоруска проиграла Иге Швентек в финале в Мадрид, упустив три матчбола.

– Если в этот раз дойду до матчбола, сыграю чуть агрессивнее. Я рискну. Буду доверять себе и атаковать, вместо того чтобы просто держать мяч в игре. Не буду осторожничать, а рискну.

Мне кажется, я играю на должном уровне, у меня есть все для победы. Просто нужно сосредоточиться на себе, не торопить события, ждать подходящего удара, чтобы закончить розыгрыш.

– Вы столько раз играли с Игой. Продолжаете искать что-то новое или полностью сосредоточены на том, чтобы показать максимум?

– Ты всегда ищешь что-то новое, стараешься прибавить, особенно после таких матчей, как в Мадриде. Стараешься найти то, что можно улучшить, чтобы в следующий раз победить.

После Мадрида мы много работали над парой аспектов. Посмотрим. В субботу увидим, поможет мне это или нет, и будем отталкиваться от этого.

Я верю, что смогу победить.

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6 комментариев
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Ответ Stas Salesov
7-3 в пользу Иги, 4-1 на грунте
Спасибо. Ну хотя б будет интересно смотреть, играют обе шикарно.
+4
0
+4
Ответ купасятина
Какой у них по личкам счёт?
7-3 в пользу Иги, 4-1 на грунте
+3
-1
+2
Было время: https://youtu.be/XMd7cklNilI
Когда Чёрный ниндзя с лишним весом нагибал будущую 1-ую ракетку мира.
+1
0
+1
Какой у них по личкам счёт?
0
0
0
Ответ Stas Salesov
7-3 в пользу Иги, 4-1 на грунте
Вспомнил Азаренко против Сирены, сколько финалов, и так же в обратную сторону Виктории против польской теннесистки
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