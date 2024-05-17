Соболенко о втором за две недели финале против Швентек: «Если в этот раз дойду до матчбола, не буду осторожничать, а рискну»

Арина Соболенко поделилась настроем на финал в Риме.

Две недели назад белоруска проиграла Иге Швентек в финале в Мадрид, упустив три матчбола.

– Если в этот раз дойду до матчбола, сыграю чуть агрессивнее. Я рискну. Буду доверять себе и атаковать, вместо того чтобы просто держать мяч в игре. Не буду осторожничать, а рискну.

Мне кажется, я играю на должном уровне, у меня есть все для победы. Просто нужно сосредоточиться на себе, не торопить события, ждать подходящего удара, чтобы закончить розыгрыш.

– Вы столько раз играли с Игой. Продолжаете искать что-то новое или полностью сосредоточены на том, чтобы показать максимум?

– Ты всегда ищешь что-то новое, стараешься прибавить, особенно после таких матчей, как в Мадриде. Стараешься найти то, что можно улучшить, чтобы в следующий раз победить.

После Мадрида мы много работали над парой аспектов. Посмотрим. В субботу увидим, поможет мне это или нет, и будем отталкиваться от этого.

Я верю, что смогу победить.