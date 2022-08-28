Циципас о работе с Филиппуссисом: «Из тренеров он самый симпатичный. Привлекает много представительниц противоположного пола»

Пятая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал работу с Марком Филиппуссисом. Сейчас австралиец тренирует Циципаса вместе с его отцом Апостолосом.
«Кажется, они нашли хороший баланс. Папа его очень уважает, и это он привлек Марка в команду. Тут не я решал. Но у меня с ним тоже отличные отношения. Я с самого начала думал, что он вольется в команду.
Из тренеров он самый симпатичный (смех). Привлекает много представительниц противоположного пола. Нас с папой это немного расстраивает, но ничего страшного (улыбается)».
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