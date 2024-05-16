Матыцин о санкциях: «Спорт принял удар одним из первых, но благодаря командной работе наше министерство выдержало все вызовы»

Теги Владимир Путин Олимпийская сборная России Олег Матыцин Токио-2020 Олимпиада-2022 Министерство спорта России Михаил Дегтярев коронавирус Фехтование

Олег Матыцин оценил свою работу на посту министра спорта России.

Матыцин занимал должность с 2020 по 2024 год. Затем министром спорта был назначен Михаил Дегтярев.

«Благодарен президенту и председателю правительства за доверие, которое мне было оказано, – работать в кабинете министров в очень сложный для нашей страны период. Пандемия, санкции, ограничения, причем не только в сфере спорта, но и во всех сферах жизни и экономики нашей страны.

Спорт принял удар одним из первых, но благодаря по-настоящему командной работе наше министерство выдержало все вызовы. Причем это оценка не моя, а главы нашего государства и председателя правительства.

Во время пандемии мы реализовали все оперативные меры по эпидемиологической безопасности. Итогом нашей эффективной работы с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством), федерациями, регионами стало успешное выступление на Олимпийских играх в Токио (71 медаль, из них 20 золотых) и Пекине (32 и 5 соответственно).

У нас не было задачи сносить до основания ту систему, которая была создана до нас, и потом на ее месте строить что-то с нуля. Мы понимали, что предстоит новый период, но при этом хотели сохранить связи, продолжить положительную тенденцию развития спорта.

Была сформирована новая Стратегия развития спорта до 2030 года, утвержденная президентом России. Считаю, в этом отношении мы отработали конструктивно и профессионально. Позже были внесены коррективы в эту стратегию, поскольку наступил период жестких санкций.

Ведомство снова отреагировало оперативно, предложило комплекс антикризисных мер, в том числе были предложены новые форматы соревнований для наших спортсменов, отстраненных от международных турниров», – заявил Матыцин.

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16 комментариев
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Напоминает отчет на пленуме ЦК КПСС - догоним и перегоним… И главное кто оценил
+11
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+11
Министерство выдержало, а наш спорт нет...
+8
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+8
Итогом нашей эффективной работы с ФМБА (Федеральным медико-биологическим агентством), федерациями, регионами стало успешное выступление на Олимпийских играх в Токио (71 медаль, из них 20 золотых) и Пекине (32 и 5 соответственно).

Ну и мой любимый анекдот, всегда в тему:
Мужик на лошади с телегой угля заезжает в деревню и кричит:
- мужики, я уголь привез!
Лошадь оборачивается и говорит: да, #####, он привез!
+5
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+5
Благодаря бюджетному финансированию выжило министерство
+4
0
+4
"То, что мертво, умереть не может!"
+2
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Ответ T622222
Напоминает отчет на пленуме ЦК КПСС - догоним и перегоним… И главное кто оценил
А теперь заслушаем начальника транспортного цеха...
+2
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Ответ Russ Ivan
Министерство выдержало, а наш спорт нет...
И то министра сменили
+2
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Вот поэтому теперь ты без голубого значка-ярлыка😏
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«Молодец, молодец - возьми с полки огурец»
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Эстафетную палочку передали настоящему профессионалу .
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Опра Николай Егорыча… Здесь, здесь….
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Какой вызов? Какой удар? Бред
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Господин Матыцин вдохновился речью Скримджера
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Те соревнования, с 1-2 болельщиками на трибунах, которые проводились это выдержало? А что же вы тогда подразумеваете под не выдержало?
Вообще тут нужны цифры, конкретные а не это все, взамен тому то мы провели то то, заполненность трибун столько то зрителей, кол-во рекордов Европы, мира столько то и т.д.
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Прямо как в анекдоте: "Несмотря на 5 попаданий в голову - мозг не задет..."
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Поблагодарил президента, что тот лишил его министрского портфеля...
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