Циципас о поражении от Харри: «Я сам отдал ему матч, но такое чувство, будто меня обокрали»

Стефанос Циципас поделился эмоциями после поражения от Николаса Харри в Риме.

Грек проиграл 6:3, 5:7, 4:6. В решающем сете он повел 2:1 с брейком, но чилиец сразу сделал обратный.

«Я зажался и, к сожалению, очень плохо отыграл в концовке. Наверное, это единственный раз в моей карьере, когда мне не хватало уверенности в ударах и работе ног. Это сильно сказалось на моей игре.

Нелегкий день, потому что я считаю, что мог бы выиграть эту битву. Я много ошибался, много сомневался в себе. Для победы мне не хватило стойкости, и я не смог приспособиться к обстоятельствам.

В каком-то смысле я сам отдал ему матч, но такое чувство, будто меня обокрали! В том смысле, что я вел игру. Я отлично играл, хорошо боролся, особенно в начале матча, показал, что я гораздо лучше во многих аспектах, и был на верном пути, но вдруг просел и уже не смог вернуть прежний ритм».