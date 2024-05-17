Циципас о поражении от Харри: «Я сам отдал ему матч, но такое чувство, будто меня обокрали»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Николас Харри Стефанос Циципас Теннис

Стефанос Циципас поделился эмоциями после поражения от Николаса Харри в Риме.

Грек проиграл 6:3, 5:7, 4:6. В решающем сете он повел 2:1 с брейком, но чилиец сразу сделал обратный.

«Я зажался и, к сожалению, очень плохо отыграл в концовке. Наверное, это единственный раз в моей карьере, когда мне не хватало уверенности в ударах и работе ног. Это сильно сказалось на моей игре.

Нелегкий день, потому что я считаю, что мог бы выиграть эту битву. Я много ошибался, много сомневался в себе. Для победы мне не хватило стойкости, и я не смог приспособиться к обстоятельствам.

В каком-то смысле я сам отдал ему матч, но такое чувство, будто меня обокрали! В том смысле, что я вел игру. Я отлично играл, хорошо боролся, особенно в начале матча, показал, что я гораздо лучше во многих аспектах, и был на верном пути, но вдруг просел и уже не смог вернуть прежний ритм».

 

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5 комментариев
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Интересный у нас РГ будет в этом году, за последние 20 лет на этом турнире не будет явного фаворита.
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Нет, Степушка, нужно уметь признавать поражения. Джарри добавил в игре, начиная со второго сета, когда стал лучше подавать и чуть изменил свою игру слева, о чем он сам сказал после матча, в итоге, полностью переиграв тебя.
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обокрали (с))))
Всё, всё что нажито непосильным трудом - всё же украли! 3 челленджа, 3 брейк-поинта, 3 матч-бола .... дно пробил. Тоже 3 (почти цэ))))
Вот умора! Это потому, что Карлос Бернардес 2 раза не повёлся на визги и подпрыгивания потерянного, единственный раз неуверенного в себе и много сомневавшегося))))
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Ответ tanith
устал в конце, и морально в том числе, часто спорил об отметках - это признак усталости. Все что было около него это время -изматывает( Чилиец нервы трепал своими бомбами на бп.
Просто Джарри добавил во втором сете, да так и шпарил. Когда Циципас проиграл второй сет, поняла уже, что не вывезет.
+3
-2
+1
устал в конце, и морально в том числе, часто спорил об отметках - это признак усталости. Все что было около него это время -изматывает(
Чилиец нервы трепал своими бомбами на бп.
+3
-3
0
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