Новак Джокович: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории – оставлю это другим»

Ник Кириос спросил у Новака Джоковича, кто величайший игрок в истории тенниса.

– Мне очень сложно рассуждать об этом. Но мне нравится, когда это делают другие, потому что чем больше люди спорят, тем больше выигрывает сам теннис. Так что получается больше выгоды, чему я рад как спортсмен, потому что я хочу этого для своего спорта. Хочу, чтобы больше детей было в него вовлечено и чтобы больше детей смотрели теннис, брали в руки ракетки и выходили играть. Нам это нужно как экосистеме.

Но я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории – оставлю это другим. По большей части из-за уважения к лучшим игрокам и всем чемпионам прошлых поколений. Потому что очень тяжело сравнивать деревянные ракетки с современными.

– Ты когда-нибудь играл деревянной ракеткой? Это довольно просто.

– Играл. Но, знаешь, можно пробить эйс сковородкой (улыбается).

Джокович также рассказала, кто из спортсменов его вдохновляет.

– То, что я прежде всего очень уважаю в Леброне [Джеймсе], Томе Брэди, Криштиану Роналду и Серене [Уильямс] – их чемпионское мышление, жажду успеха и самосовершенствования.

У Леброна так долго было желание ежедневно выводить свое тело, разум, характер, эмоции на новый уровень, быть лучшей версией каждый день, рушить навязанные границы. И он так и делал. И именно поэтому он по-прежнему остается одним из лучших в мире. Я это уважаю и восхищаюсь этими чертами.

У меня пока не было возможности поговорить с ним, но я бы с удовольствием это сделал.