Новак Джокович: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории – оставлю это другим»
Ник Кириос спросил у Новака Джоковича, кто величайший игрок в истории тенниса.
– Мне очень сложно рассуждать об этом. Но мне нравится, когда это делают другие, потому что чем больше люди спорят, тем больше выигрывает сам теннис. Так что получается больше выгоды, чему я рад как спортсмен, потому что я хочу этого для своего спорта. Хочу, чтобы больше детей было в него вовлечено и чтобы больше детей смотрели теннис, брали в руки ракетки и выходили играть. Нам это нужно как экосистеме.
Но я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории – оставлю это другим. По большей части из-за уважения к лучшим игрокам и всем чемпионам прошлых поколений. Потому что очень тяжело сравнивать деревянные ракетки с современными.
– Ты когда-нибудь играл деревянной ракеткой? Это довольно просто.
– Играл. Но, знаешь, можно пробить эйс сковородкой (улыбается).
Джокович также рассказала, кто из спортсменов его вдохновляет.
– То, что я прежде всего очень уважаю в Леброне [Джеймсе], Томе Брэди, Криштиану Роналду и Серене [Уильямс] – их чемпионское мышление, жажду успеха и самосовершенствования.
У Леброна так долго было желание ежедневно выводить свое тело, разум, характер, эмоции на новый уровень, быть лучшей версией каждый день, рушить навязанные границы. И он так и делал. И именно поэтому он по-прежнему остается одним из лучших в мире. Я это уважаю и восхищаюсь этими чертами.
У меня пока не было возможности поговорить с ним, но я бы с удовольствием это сделал.
Очевидно же))
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Три представителя США, из которых двое с афрокорнями. Наш ноль стал повесточным и проамериканским, что ли? Табор это не поймёт. Да и Роналду тоже по сути продукт западного мира. А где восточные чемпионы, советские, югославские, китайские?
Хотя, подозреваю, что это в нём говорит прошивочка, заложенная американскими миллиардерам, стоящими за типа его РТРА, где он в реале является лишь говорящей головой и фасадом.
хехе))))
Как-то неэтично рассуждать о Величайшем теннисисте, когда не только сам являешься претендентом на это звание, но ещё и единственным.
Но я не претендент, мне можно.
Новак Джокович - Величайший теннисист в Истории тенниса.
Айде Nо1е, айде!
- Папа, кого из нас ты любишь больше?
- Я никогда не скажу, кого из вас я люблю больше. По большей части из-за уважения к вам.
Вот примерно так это выглядит)