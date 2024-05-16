Новак Джокович: «Я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории – оставлю это другим»

Теги Криштиану Роналду Леброн Джеймс Серена Уильямс Новак Джокович ATP Том Брэди Ник Кириос Теннис

Ник Кириос спросил у Новака Джоковича, кто величайший игрок в истории тенниса.

 – Мне очень сложно рассуждать об этом. Но мне нравится, когда это делают другие, потому что чем больше люди спорят, тем больше выигрывает сам теннис. Так что получается больше выгоды, чему я рад как спортсмен, потому что я хочу этого для своего спорта. Хочу, чтобы больше детей было в него вовлечено и чтобы больше детей смотрели теннис, брали в руки ракетки и выходили играть. Нам это нужно как экосистеме.

Но я никогда не скажу, кого считаю величайшим в истории – оставлю это другим. По большей части из-за уважения к лучшим игрокам и всем чемпионам прошлых поколений. Потому что очень тяжело сравнивать деревянные ракетки с современными.

– Ты когда-нибудь играл деревянной ракеткой? Это довольно просто.

– Играл. Но, знаешь, можно пробить эйс сковородкой (улыбается).

Джокович также рассказала, кто из спортсменов его вдохновляет.

– То, что я прежде всего очень уважаю в Леброне [Джеймсе], Томе Брэди, Криштиану Роналду и Серене [Уильямс] – их чемпионское мышление, жажду успеха и самосовершенствования. 

У Леброна так долго было желание ежедневно выводить свое тело, разум, характер, эмоции на новый уровень, быть лучшей версией каждый день, рушить навязанные границы. И он так и делал. И именно поэтому он по-прежнему остается одним из лучших в мире. Я это уважаю и восхищаюсь этими чертами.

У меня пока не было возможности поговорить с ним, но я бы с удовольствием это сделал. 

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12 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
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За то, что Величайший Nо1е обошёл Рафика по всем статьям.
Очевидно же))
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+2
Он еще и скромный!
+2
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в Леброне [Джеймсе], Томе Брэди, Криштиану Роналду и Серене [Уильямс]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Три представителя США, из которых двое с афрокорнями. Наш ноль стал повесточным и проамериканским, что ли? Табор это не поймёт. Да и Роналду тоже по сути продукт западного мира. А где восточные чемпионы, советские, югославские, китайские?
Хотя, подозреваю, что это в нём говорит прошивочка, заложенная американскими миллиардерам, стоящими за типа его РТРА, где он в реале является лишь говорящей головой и фасадом.
+2
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Ответ S.Graf
Железная логика. И безграничная порядочность. Как-то неэтично рассуждать о Величайшем теннисисте, когда не только сам являешься претендентом на это звание, но ещё и единственным. Но я не претендент, мне можно. Новак Джокович - Величайший теннисист в Истории тенниса. Айде Nо1е, айде!
P.S. возмущённое и недовольное мычание стада слаще любой песни
хехе))))
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Сколько же ошибок в постах. Открыла, и взгляд уперся на "Джокович также рассказала, ...". Подумала, что интервью с женой Новака.
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Железная логика. И безграничная порядочность.
Как-то неэтично рассуждать о Величайшем теннисисте, когда не только сам являешься претендентом на это звание, но ещё и единственным.
Но я не претендент, мне можно.
Новак Джокович - Величайший теннисист в Истории тенниса.
Айде Nо1е, айде!
+1
-1
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Новак Джокович подходит в своим детям:
- Папа, кого из нас ты любишь больше?
- Я никогда не скажу, кого из вас я люблю больше. По большей части из-за уважения к вам.
Вот примерно так это выглядит)
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Ответ Eugenie Nation
"Из-за уважения к лучшим и игрокам прошлого" бла бла бла Фанаты серба часто любят говорить, что Новак искренний в отличии от..(поставьте любую фамилию). Но эта беседа настолько пропитана фальшью, что воняет за версту
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