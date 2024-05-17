Диего Шварцман: «Два чилийца в полуфинале в Риме. Шесть латиноамериканцев в топ-30. А ATP в следующем году уберет один из турниров в Южной Америке»

Теги ATP Диего Шварцман Теннис

Диего Шварцман считает, что Южная Америка заслуживает больше турниров ATP.

В следующем сезоне не будет турнира в Кордове – его перенесут на Мальорку. Таким образом, в Южной Америке останется три турнира: Буэнос-Айрес, Рио и Сантьяго.

«Два чилийца в полуфинале в Риме. Шесть латиноамериканцев в топ-30. А ATP в следующем году уберет один из турниров в Южной Америке и не даст Буэнос-Айресу категорию 500. Конечно, наши латиноамериканцы должны и дальше показывать миру на корте, кто мы такие», – твитнул Шварцман.

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7 комментариев
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При всем уважении к Харри и Табило, но это случайность, что они в полуфинале. А Табило скорее всего турнир жизни проводит
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ничего не имею против Шварцмана, но все последние цитаты которые я от него вижу - это сплошное нытье
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Два российских теннисиста в 10ке и ни одного турнира ATP в России.. тоже ныть начнём, а израильские теннисисты играют под своим флагом, и двойные стандарты очевидны всем
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Так ты это, организуй!
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На грунтовые водокачки в южной Америке из топов рад приезжать только Рууд, а зрителю интересно на игру топов смотреть. Все логично
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Ответ Лёля Иванова
Два российских теннисиста в 10ке и ни одного турнира ATP в России.. тоже ныть начнём, а израильские теннисисты играют под своим флагом, и двойные стандарты очевидны всем
Нормально так уравняли)
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Ответ Максим Новиков
На грунтовые водокачки в южной Америке из топов рад приезжать только Рууд, а зрителю интересно на игру топов смотреть. Все логично
Алькарас тоже там играет в феврале, Надаль вроде любил играть
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