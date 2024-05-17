Диего Шварцман: «Два чилийца в полуфинале в Риме. Шесть латиноамериканцев в топ-30. А ATP в следующем году уберет один из турниров в Южной Америке»

Диего Шварцман считает, что Южная Америка заслуживает больше турниров ATP.

В следующем сезоне не будет турнира в Кордове – его перенесут на Мальорку. Таким образом, в Южной Америке останется три турнира: Буэнос-Айрес, Рио и Сантьяго.

«Два чилийца в полуфинале в Риме. Шесть латиноамериканцев в топ-30. А ATP в следующем году уберет один из турниров в Южной Америке и не даст Буэнос-Айресу категорию 500. Конечно, наши латиноамериканцы должны и дальше показывать миру на корте, кто мы такие», – твитнул Шварцман.