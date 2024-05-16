Джокович – Кириосу: «Проходишь мою шестимесячную подготовку – выигрываешь «Уимблдон». Все просто»

Новак Джокович предложил Кириосу подготовку к «Уимблдону».

НК: Я смотрел на твои детские видео – я был в три раза больше в том же возрасте. Такой крупный ребенок, который ненавидел упражнения, но моя мама вытаскивала меня на корт и говорила: «Ты будешь играть».

Я ненавидел все, плакал всю тренировку. Я ненавидел, просил: «Дайте уйти с корта, я хочу поиграть». Потом [в туре] так тоже иногда было, прямо как в детстве.

В конце концов у меня с теннисом сложились такие отношения, где я его то люблю, то ненавижу. Думаю, в этом и разница между таким чемпионом «Больших шлемов», как ты, и кем-то вроде меня. Но, надеюсь, я еще как-нибудь выиграю «Шлем».

НД: Предложение все еще в силе. Проходишь мою шестимесячную ежедневную подготовку – выигрываешь «Уимблдон». Все просто (улыбается).

НК: Никаких шансов. Это не для меня.

НД: Да брось.

НК: Нет, точно нет.