Циципас о работе с Филиппуссисом: «Для меня важно, что он ставит мои отношения с отцом на первое место. Он не будет пытаться нас поссорить»

рассказал о работе с Марком Филиппуссисом, который тренирует его вместе с его отцом Апостолосом.

«Марк прошел все то же самое со своим отцом. Для меня важно, что он понимает, что он ставит мои отношения с отцом на первое место. Он не будет пытаться нас поссорить и разделить, и я это очень ценю.

Я очень уважаю его работу. Он прекрасно знает теннис, у него богатый личный опыт. Это очень важно. Многим тренерам этого не хватает.

Марк мне очень помог – особенно, когда я выхожу к сетке. Не знаю, очевидно ли это. [Тактика на матчи с ] – это результат его работы. Его творение. Конечно, я всегда умел играть с лета, но не всегда это демонстрировал. Мне нужно было, чтобы кто-то все мне спокойно объяснил.

Моему отцу нужно 250 слов, чтобы что-то до меня донести, а Марк может уложиться в три. Так мы экономим примерно 3-4 минуты на разговоры!»

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