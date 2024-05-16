Пол о подготовке к грунтовой части сезона: «Из-за травмы голеностопа мне пришлось провести более длинный тренировочный блок. Рад, что так вышло»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Томми Пол Теннис

Томми Пол рассказал, как на него повлияла травма голеностопа.

В Риме американец победил Хуберта Хуркача со счетом 7:5, 3:6, 6:3 и вышел в полуфинал.

В марте во втором круге турнира в Майами Пол подвернул левую ногу и месяц не участвовал в турнирах.

– Несколько дней назад вы сказали, что из-за травмы впервые за много лет смогли сделать подготовку к грунту на несколько недель дольше. Насколько это важно? Может ли это стать стратегией на будущее – взять перед этой частью сезона больше недель для подготовки, даже если придется пожертвовать некоторыми турнирами?

– Травма лодыжки в Майами была очень неприятной. Тогда я считал, что играю в свой лучший теннис.

Но для меня все сложилось как нельзя лучше. У меня было много времени, чтобы подготовиться к грунту. Я будто начал все с нуля.

Я имею в виду, что начал тренироваться буквально стоя на одной ноге – так делают все, кто восстанавливается после травмы голеностопа. С каждым днем я увеличивал нагрузку, а потом мне стало очень комфортно на грунте.

[Раньше] вся моя команда пыталась убедить меня не играть в начале грунтовой части сезона, чтобы у меня был более длительный тренировочный блок. А в этом году мне пришлось так сделать, но я рад, что так вышло.

Пол о подготовке к грунтовой части сезона: «Из-за травмы голеностопа мне пришлось провести более длинный тренировочный блок. Рад, что так вышло»

Он играл US Open с похмелья, а теперь – в полуфинале в Риме. История Томми Пола

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