Вернут ли Клэбо золото в марафоне чемпионата мира и какая медаль достанется Большунову? Онлайн

Норвежская федерация лыжных видов подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клэбо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.
Клэбо первым пересек финишную черту в классической гонке на 50 км, но его результат аннулировали из-за контакта с Александром Большуновым, который не позволил россиянину бороться за золото.
У Международной федерации лыжных видов (FIS) есть время до середины пятницы (12 марта), чтобы рассмотреть апелляцию Норвегии.
Что известно на данный момент (по порядку):
1. У Большунова и Клэбо был контакт на финишной прямой, Александр сломал палку
Из-за происшествия на финише Большунов пропустил вперед еще и Эмиля Иверсена.
2. Большунов плакал после марафона на ЧМ по лыжным гонкам. Перед финишем он сломал палку и стал третьим
Эмоциональная реакция Александра на поражение.
3. Йоханнес Клэбо: «Пока что мне сказали, что я чемпион мира. Наконец-то меня перестанут считать только спринтером»
Норвежец успел порадоваться победе.
4. Александр Большунов: «У меня нет слов. Не собираюсь идти на награждение, потому что было нечестно»
Большунов не собирался идти за бронзой.
5. Клэбо лишили золота в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021, Большунов получил серебро, Иверсен – чемпион
Жюри дисквалифицировали Йоханнеса за создание помехи Александру.
6. Большунов не надел серебряную медаль на награждении за марафон на ЧМ-2021 по лыжным гонкам
Лидер сборной России все-таки пришел на награждение, но серебру не радовался.
7. Александр Большунов: «Меня дисквалификация Клэбо совершенно не удовлетворила, потому что для меня это бессмысленно»
Иверсен, по мнению Александра, не должен был получить золото.
8. Иверсен о том, что Большунов не надел медаль на награждении: «Мне насрать на то, что он делает. Больше о нем мне сказать нечего»
Впрочем, Эмилю все равно.
9. Александр Большунов: «Надеюсь, что у нас с Клэбо по-прежнему будут хорошие отношения в спорте»
Александр рассчитывает, что ситуация не повлияет на их отношения с норвежцем (до этого Большунов позвал Йоханнеса на свадьбу).
10. Йоханнес Клэбо: «Очень разочарован тем, как FIS разбирала мое дело и какое в итоге приняла решение»
Клэбо назвал день марафона тяжелейшим в карьере.
11. Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клэбо в марафоне на ЧМ-2021. На финише он задел Большунова и тот сломал палку
Норвежцы подали документы в последний момент.
12. Директор сборной Норвегии: «Мы не требуем никаких санкций против Большунова, а только хотим вернуть первоначальные результаты»
От обвинений в адрес Большунова отказались, хотят списать все на гоночный инцидент.
Какие аргументы у Норвегии в деле Большунова и Клэбо? Один – действительно сильный
У Большунова еще могут отнять серебро, а Клэбо вернуть золото – Норвегия не смирилась с дисквалом. Разбираем великий финиш с судьей