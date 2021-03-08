Вернут ли Клэбо золото в марафоне чемпионата мира и какая медаль достанется Большунову? Онлайн

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии FIS Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Норвежская федерация лыжных видов подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клэбо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Клэбо первым пересек финишную черту в классической гонке на 50 км, но его результат аннулировали из-за контакта с Александром Большуновым, который не позволил россиянину бороться за золото.

У Международной федерации лыжных видов (FIS) есть время до середины пятницы (12 марта), чтобы рассмотреть апелляцию Норвегии.

Что известно на данный момент (по порядку):

1. У Большунова и Клэбо был контакт на финишной прямой, Александр сломал палку

Из-за происшествия на финише Большунов пропустил вперед еще и Эмиля Иверсена.

2. Большунов плакал после марафона на ЧМ по лыжным гонкам. Перед финишем он сломал палку и стал третьим

Эмоциональная реакция Александра на поражение.

3. Йоханнес Клэбо: «Пока что мне сказали, что я чемпион мира. Наконец-то меня перестанут считать только спринтером»

Норвежец успел порадоваться победе.

4. Александр Большунов: «У меня нет слов. Не собираюсь идти на награждение, потому что было нечестно»

Большунов не собирался идти за бронзой.

5. Клэбо лишили золота в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021, Большунов получил серебро, Иверсен – чемпион

Жюри дисквалифицировали Йоханнеса за создание помехи Александру.

6. Большунов не надел серебряную медаль на награждении за марафон на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

Лидер сборной России все-таки пришел на награждение, но серебру не радовался.

7. Александр Большунов: «Меня дисквалификация Клэбо совершенно не удовлетворила, потому что для меня это бессмысленно»

Иверсен, по мнению Александра, не должен был получить золото.

8. Иверсен о том, что Большунов не надел медаль на награждении: «Мне насрать на то, что он делает. Больше о нем мне сказать нечего»

Впрочем, Эмилю все равно.

9. Александр Большунов: «Надеюсь, что у нас с Клэбо по-прежнему будут хорошие отношения в спорте»

Александр рассчитывает, что ситуация не повлияет на их отношения с норвежцем (до этого Большунов позвал Йоханнеса на свадьбу).

10. Йоханнес Клэбо: «Очень разочарован тем, как FIS разбирала мое дело и какое в итоге приняла решение»

Клэбо назвал день марафона тяжелейшим в карьере.

11. Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клэбо в марафоне на ЧМ-2021. На финише он задел Большунова и тот сломал палку

Норвежцы подали документы в последний момент.

12. Директор сборной Норвегии: «Мы не требуем никаких санкций против Большунова, а только хотим вернуть первоначальные результаты»

От обвинений в адрес Большунова отказались, хотят списать все на гоночный инцидент.

Какие аргументы у Норвегии в деле Большунова и Клэбо? Один – действительно сильный

У Большунова еще могут отнять серебро, а Клэбо вернуть золото – Норвегия не смирилась с дисквалом. Разбираем великий финиш с судьей

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