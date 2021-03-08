Вернут ли Клэбо золото в марафоне чемпионата мира и какая медаль достанется Большунову? Онлайн

Норвежская федерация лыжных видов подала апелляцию на дисквалификацию Йоханнеса Клэбо в марафоне на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Клэбо первым пересек финишную черту в классической гонке на 50 км, но его результат аннулировали из-за контакта с Александром Большуновым, который не позволил россиянину бороться за золото.

У Международной федерации лыжных видов (FIS) есть время до середины пятницы (12 марта), чтобы рассмотреть апелляцию Норвегии.

Что известно на данный момент (по порядку):

1. У Большунова и Клэбо был контакт на финишной прямой, Александр сломал палку

Из-за происшествия на финише Большунов пропустил вперед еще и Эмиля Иверсена.

2. Большунов плакал после марафона на ЧМ по лыжным гонкам. Перед финишем он сломал палку и стал третьим

Эмоциональная реакция Александра на поражение.

3. Йоханнес Клэбо: «Пока что мне сказали, что я чемпион мира. Наконец-то меня перестанут считать только спринтером»

Норвежец успел порадоваться победе.

4. Александр Большунов: «У меня нет слов. Не собираюсь идти на награждение, потому что было нечестно»

Большунов не собирался идти за бронзой.

5. Клэбо лишили золота в марафоне на чемпионате мира по лыжным гонкам-2021, Большунов получил серебро, Иверсен – чемпион

Жюри дисквалифицировали Йоханнеса за создание помехи Александру.

6. Большунов не надел серебряную медаль на награждении за марафон на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

Лидер сборной России все-таки пришел на награждение, но серебру не радовался.

7. Александр Большунов: «Меня дисквалификация Клэбо совершенно не удовлетворила, потому что для меня это бессмысленно»

Иверсен, по мнению Александра, не должен был получить золото.

8. Иверсен о том, что Большунов не надел медаль на награждении: «Мне насрать на то, что он делает. Больше о нем мне сказать нечего»

Впрочем, Эмилю все равно.

9. Александр Большунов: «Надеюсь, что у нас с Клэбо по-прежнему будут хорошие отношения в спорте»

Александр рассчитывает, что ситуация не повлияет на их отношения с норвежцем (до этого Большунов позвал Йоханнеса на свадьбу).

10. Йоханнес Клэбо: «Очень разочарован тем, как FIS разбирала мое дело и какое в итоге приняла решение»

Клэбо назвал день марафона тяжелейшим в карьере.

11. Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клэбо в марафоне на ЧМ-2021. На финише он задел Большунова и тот сломал палку

Норвежцы подали документы в последний момент.

12. Директор сборной Норвегии: «Мы не требуем никаких санкций против Большунова, а только хотим вернуть первоначальные результаты»

От обвинений в адрес Большунова отказались, хотят списать все на гоночный инцидент.

Какие аргументы у Норвегии в деле Большунова и Клэбо? Один – действительно сильный

У Большунова еще могут отнять серебро, а Клэбо вернуть золото – Норвегия не смирилась с дисквалом. Разбираем великий финиш с судьей