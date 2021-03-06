Александр Большунов: «У меня нет слов. Не собираюсь идти на награждение, потому что было нечестно»

Российский лыжник прокомментировал столкновение с на финише марафона на чемпионате мира-2021 в Оберстдорфе.

Клэбо сломал россиянину палку, из-за чего Большунов стал третьим.

Россия подала протест на действия Клэбо.

«Все видели, как это было. Я пошел домой, пускай че хотят, то и делают. Если против нас идут, то сразу дисквалифицировать могут меня, но никого другого. Поэтому у меня нет слов.

Я не знаю, что говорил мне Клэбо. Я даже не собираюсь идти на награждение, потому что было нечестно сегодня», – рассказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

У Большунова и Клэбо был контакт на финишной прямой, Александр сломал палку

Большунов плакал после марафона на ЧМ по лыжным гонкам. Перед финишем он сломал палку и стал третьим