Большунов не надел серебряную медаль на награждении за марафон на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Александр Большунов Лыжи

Российский лыжник Александр Большунов не надел серебряную медаль на церемонии награждения за классический масс-старт на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе. 

Большунов получил серебряную награду после дисквалификации норвежца Йоханнеса Клэбо

Клэбо лишили золота за столкновение с Большуновым на финише гонки – в результате контакта россиянин сломал палку. Чемпионом стал другой норвежец Эмиль Иверсен

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

Фото: телеканал «Матч ТВ».

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