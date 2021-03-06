Большунов не надел серебряную медаль на награждении за марафон на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

Российский лыжник не надел серебряную медаль на церемонии награждения за классический масс-старт на 50 км на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.

Большунов получил серебряную награду после дисквалификации норвежца .

Клэбо лишили золота за столкновение с Большуновым на финише гонки – в результате контакта россиянин сломал палку. Чемпионом стал другой норвежец .

Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?

Фото: телеканал «Матч ТВ».