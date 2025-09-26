  • Спортс
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»

Павел Колобков считает, что FIS не готова решать стоящие перед ней задачи.

В среду Международная федерация лыжного спорта (FIS) отложила принятие решения по допуску российских спортсменов до 21 октября.

«Нам вообще не стоит уделять этому особое внимание. Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной. Причем сделано это будет как одолжение – мол, мы приняли решение в пользу спортсменов.

Что мешает FIS сделать это сейчас? Ничего. Просто есть определенный настрой, решения давно приняты. Елена Вяльбе и другие руководители федераций прекрасно это понимают. Нам не надо обманываться и сильно расстраиваться. Нынешнее руководство FIS не готово решать стоящие перед ней задачи», – сказал бывший министр спорта России Колобков.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
