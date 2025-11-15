  • Спортс
  Бородавко о подготовке лыжников к сезону: «Занимаемся больше своими проблемами, нежели думаем об апелляциях. Идет рабочий процесс»
4

Бородавко о подготовке лыжников к сезону: «Занимаемся больше своими проблемами, нежели думаем об апелляциях. Идет рабочий процесс»

Юрий Бородавко: дата рассмотрения апелляции лыжников в CAS еще не назначена.

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о подготовке команды к сезону.

«Все здоровы в группе, все тренируются, идет обычный рабочий процесс. Начало сезона всегда у всех по-разному проходит, потому что кто-то чуть раньше встал на снег, кто-то чуть позже. Все равно венцом будет главный старт и Кубок России, к которому мы готовимся. Это тоже, безусловно, одно из главных соревнований для нас.

Что касается мотивации, то этот вопрос лучше задать спортсменам, потому что каждый переживает по своему ситуацию. Мы как тренеры делаем все, чтобы спортсмены были максимально готовы к главному старту. Если все получится с допуском, мы должны быть полностью готовы. Тогда главным стартом будут именно Олимпийские игры, а если не допустят, то чемпионат России», – сказал Бородавко.

Также он высказался об апелляции на недопуск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Еще даже не назначена дата, когда будет проходить эта апелляция. Все достаточно сложно в этом смысле, потому что нет конкретных сроков.

Честно говоря, мы сейчас занимаемся больше своими проблемами, нежели думаем об этих апелляциях. Мы должны быть ко всему готовы, в первую очередь спортсмены на любой случай. У нас рабочий процесс идет и стараемся на другое не отвлекаться», – добавил тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
