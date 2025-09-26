МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
МПК рассмотрит вопрос о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России.
По данным источника ТАСС, решение примет Генассамблея Международного паралимпийского комитета 27 сентября.
«Решение по восстановлению статуса ПКР будет принято Генассамблеей Международного паралимпийского комитета в субботу. В пятницу рассмотрение вопроса было перенесено по техническим причинам», – сообщил источник.
Членство комитетов России и Беларуси было частично приостановлено МПК в 2023 году. В числе претензий к организациям было нарушение олимпийского перемирия и нейтральная позиция по отношению к специальной военной операции.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости