  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
0

МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября

МПК рассмотрит вопрос о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России.

По данным источника ТАСС, решение примет Генассамблея Международного паралимпийского комитета 27 сентября. 

«Решение по восстановлению статуса ПКР будет принято Генассамблеей Международного паралимпийского комитета в субботу. В пятницу рассмотрение вопроса было перенесено по техническим причинам», – сообщил источник. 

Членство комитетов России и Беларуси было частично приостановлено МПК в 2023 году. В числе претензий к организациям было нарушение олимпийского перемирия и нейтральная позиция по отношению к специальной военной операции. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoпаралимпийская сборная России
МПК
ТАСС
ПКР
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Гоги Когуашвили покинул пост главного тренера сборной России по греко-римской борьбе
сегодня, 13:15
Вопрос допуска России не обсуждался на встрече руководителей федераций-членов УЕФА (ТАСС)
10сегодня, 11:55
Михаил Мамиашвили: «Принято по антидопингу жесточайшее решение. Будет усилена персональная ответственность тренеров, спортсмены которых попадаются»
сегодня, 11:51
Главные новости
Александр Панжинский: «Наши спортсмены едут на сборы в Европу не от хорошей жизни. Высокогорных баз действительно не хватает»
5сегодня, 08:53
Юрий Бородавко: «Если бы в FIS понимали, как можно действовать, давно бы приняли решение по россиянам однозначно и бесповоротно»
вчера, 15:56
Коростелев о возможном допуске лыжников к Олимпиаде: «Работаем по намеченному плану, никаких изменений нет. Ждем решение 21 октября»
вчера, 15:03
Фристайлист Илья Буров о нейтральном статусе: «Мы без флага ездим уже с 2018-го. Всех это вроде бы устраивало, а сейчас стали переиначивать на другой лад»
3вчера, 13:20
Фристайлист Илья Буров: «Мы готовы врываться на международную арену. Наша программа не просела в уровне за эти годы»
вчера, 13:10
Дмитрий Васильев: «В теории наши шансы на участие в Олимпиаде повышаются. Если FIS не может внутри договориться, значит, там есть здравомыслящие»
2вчера, 12:44
Журова о недопуске россиян: «Федерации стали заложниками своих стран, хотя по сути должны быть независимыми организациями»
1вчера, 11:53
Александр Панжинский: «Мне кажется, Губерниев иронизирует со своим большим стремлением возглавить ФЛГР»
4вчера, 11:29
«Кроется какой‑то обман. Я вообще не понимаю логики FIS». Крянин о недопуске российских лыжников
вчера, 11:02
Дмитрий Губерниев: «Если FIS держит в голове, что надо кого‑то допустить, то сделает это максимально гаденько. Поедут максимум два человека»
9вчера, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
319 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10
Губерниев – на слова Родниной: «Она права: работа комментатора – комментировать. Например, Вяльбе не работает тренером, но числится в этой роли»
1719 июня, 12:16
Вяльбе о лыжероллерах: «Другие люди, другая техника, совсем другая подготовка. Устюгов в прошлом году признался, что не понимает, как специалисты лыжероллеров проходят спуски»
15 июня, 15:26
Крянин о лыжном ЧМ-2025: «Норвежцы вполне могли недосчитаться из-за того, что не было наших болельщиков и спортсменов»
14 июня, 20:47
Бородавко о лыжном ЧМ-2025: «Спортивная составляющая важна. Снижение конкуренции в отсутствие наших очевидно»
4 июня, 13:24
Александр Легков: «Я болею за Станковича, желаю, чтобы у него все получилось. Он креативный, у него есть что-то новое»
1130 апреля, 13:50