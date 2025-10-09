Дмитрий Васильев раскритиковал норвежскую лыжницу за антироссийскую позицию.

Двукратная чемпионка мира Тириль Венг ранее выступила против допуска россиян до соревнований.

«Норвежские лыжники, включая Венг, просто боятся конкуренции с сильным соперником из России. Они привыкли выигрывать медали на допинге. А тут придут русские и победят их без допинга.

Конечно, они не хотят допустить этого, поэтому выступают против нашего возвращения. Российские лыжники – главный демотиватор для норвежцев. Они просто боятся нас.

Я хотел бы узнать у Венг, а в чем причина такого высказывания? Думаю, что ей активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения. Ложь океанами льется в адрес России и российских граждан.

Те, кто выступают против россиян, как эта норвежская лыжница, не обладают альтернативной точкой зрения. У них нет возможности послушать полярную точку зрения и сделать выводы. Они подпитываются лишь лживыми потоками в адрес России», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев .