  Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
3

Дмитрий Васильев раскритиковал норвежскую лыжницу за антироссийскую позицию.

Дмитрий Васильев раскритиковал норвежскую лыжницу за антироссийскую позицию.

Двукратная чемпионка мира Тириль Венг ранее выступила против допуска россиян до соревнований.

«Норвежские лыжники, включая Венг, просто боятся конкуренции с сильным соперником из России. Они привыкли выигрывать медали на допинге. А тут придут русские и победят их без допинга.

Конечно, они не хотят допустить этого, поэтому выступают против нашего возвращения. Российские лыжники – главный демотиватор для норвежцев. Они просто боятся нас.

Я хотел бы узнать у Венг, а в чем причина такого высказывания? Думаю, что ей активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения. Ложь океанами льется в адрес России и российских граждан.

Те, кто выступают против россиян, как эта норвежская лыжница, не обладают альтернативной точкой зрения. У них нет возможности послушать полярную точку зрения и сделать выводы. Они подпитываются лишь лживыми потоками в адрес России», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
