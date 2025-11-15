  • Спортс
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»

Федор Конюхов считает, что российских атлетов не ждут на международных стартах.

Известный путешественник Федор Конюхов выразил мнение, что российских спортсменов не ждут на международных турнирах, так как знают, что они будут побеждать.

«Думаю, что друзья ждут возвращения российских спортсменов, остальные же – нет, потому что знают, что если приедут русские, то выиграют. Поэтому их не ждут.

Когда я ездил на Южный полюс, мне тяжело было. Я приехал и все сказали: «Если из России, значит, он первый дойдет до Южного полюса». Они не обрадовались», – сказал Конюхов.

Давайте осознаем: олимпийский марафон – похоже, последняя мировая победа Большунова

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: РИА Новости
Федор Конюхов
отстранение и возвращение России
