FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
Этап Кубка мира по фристайлу в шведском Идре отменен.
Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Соревнования должны были пройти с 12 по 14 декабря.
Отмечается, что этап не состоится по организационным причинам. Сейчас идет поиск нового места для проведения мероприятия.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
