2

FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре

Этап Кубка мира по фристайлу в шведском Идре отменен.

Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Соревнования должны были пройти с 12 по 14 декабря. 

Отмечается, что этап не состоится по организационным причинам. Сейчас идет поиск нового места для проведения мероприятия.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Лыжи в Telegram
