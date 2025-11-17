Елена Вяльбе: «Терентьева после рождения второго ребенка вернется в спорт, она молодая девушка»
Вяльбе: Терентьева вернется в спорт после рождения второго ребенка.
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о беременности олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.
«Новость очень приятная, знала о ней с первых дней. Желаю Наташе здоровья! Но в предстоящем сезоне мы еще увидим ее на соревнованиях.
Ясное дело, что Наташа после рождения второго ребенка вернется в спорт. Она молодая девушка. Пока родители молодые, пусть рожают спортсменки – есть кому посидеть с ребенком», – сказала Вяльбе.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
