  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Елена Вяльбе: «Терентьева после рождения второго ребенка вернется в спорт, она молодая девушка»
Елена Вяльбе: «Терентьева после рождения второго ребенка вернется в спорт, она молодая девушка»

Вяльбе: Терентьева вернется в спорт после рождения второго ребенка.

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала новость о беременности олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.

«Новость очень приятная, знала о ней с первых дней. Желаю Наташе здоровья! Но в предстоящем сезоне мы еще увидим ее на соревнованиях.

Ясное дело, что Наташа после рождения второго ребенка вернется в спорт. Она молодая девушка. Пока родители молодые, пусть рожают спортсменки – есть кому посидеть с ребенком», – сказала Вяльбе.

