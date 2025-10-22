Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.
«Недопуск российских лыжников на Олимпиаду? Мы все понимаем, какая сейчас ситуация и как развиваются события. Я думал, произойдет то же, что и в некоторых других видах: допустят, но всего несколько человек и с огромными ограничениями. В FIS пошли другим путем.
К сожалению, скандинавское лобби в последнее время очень сильное. Сейчас они даже не стеснялись угрожать бойкотом. Мы не слышали о таком много лет, с 1984 года. Международной федерации пришлось принять такое решение. Теперь даже тем, кто этого не понимал, окончательно стало ясно, что не стоит дружить с ними и надеяться на то, что спорт для них – не инструмент политики.
Возможное обращение в CAS? Конечно, нужно использовать все возможности. Вопрос в другом – есть ли юридические основания для этого. Если FIS принял новое решение, это одно, а если не принимал никакого и оставил в силе прежнее, это другое. Юристам нужно рассмотреть эту ситуацию и понять, есть ли возможность ее оспорить. В любом случае времени остается очень мало. Думаю, что с ближайшей Олимпиадой уже все понятно, но нужно максимально осложнить им жизнь. Пусть покажут свое настоящее лицо.
Безусловно, недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт. Мне очень жаль, потому что я лично знаю, что такое Олимпиада и насколько она важна для каждого спортсмена. С учетом нынешних ограничений игры перестают быть интересными для нас. Хотя, конечно, мы будем болеть за тех ребят, которые будут там участвовать», – сказал бывший министр спорта России.