Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»

Павел Колобков назвал большой потерей для лыжников недопуск на Олимпиаду.

Накануне Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов.

«Недопуск российских лыжников на Олимпиаду? Мы все понимаем, какая сейчас ситуация и как развиваются события. Я думал, произойдет то же, что и в некоторых других видах: допустят, но всего несколько человек и с огромными ограничениями. В FIS пошли другим путем.

К сожалению, скандинавское лобби в последнее время очень сильное. Сейчас они даже не стеснялись угрожать бойкотом. Мы не слышали о таком много лет, с 1984 года. Международной федерации пришлось принять такое решение. Теперь даже тем, кто этого не понимал, окончательно стало ясно, что не стоит дружить с ними и надеяться на то, что спорт для них – не инструмент политики.

Возможное обращение в CAS? Конечно, нужно использовать все возможности. Вопрос в другом – есть ли юридические основания для этого. Если FIS принял новое решение, это одно, а если не принимал никакого и оставил в силе прежнее, это другое. Юристам нужно рассмотреть эту ситуацию и понять, есть ли возможность ее оспорить. В любом случае времени остается очень мало. Думаю, что с ближайшей Олимпиадой уже все понятно, но нужно максимально осложнить им жизнь. Пусть покажут свое настоящее лицо.

Безусловно, недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт. Мне очень жаль, потому что я лично знаю, что такое Олимпиада и насколько она важна для каждого спортсмена. С учетом нынешних ограничений игры перестают быть интересными для нас. Хотя, конечно, мы будем болеть за тех ребят, которые будут там участвовать», – сказал бывший министр спорта России.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
