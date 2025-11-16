Лыжи. Турнир в Муонио. Хоффман и Зоссау-Дауберманн выиграли коньковые «разделки» на 10 км, Мяки – 3-й, Кертту Нисканен – 5-я, Штадлобер – 10-я, Пеллегрино – 23-й
Немецкие лыжники Аниан Зоссау-Дауберманн и Хелен Хоффман победили в гонках на 10 км с раздельным стартом на турнире в Муонио.
Лыжные гонки
10 км, раздельный старт, свободный стиль
Женщины
1. Хелен Хоффман (Германия) – 27.09,2
2. Мария Гисмонди (Италия) – 13,6
3. Пиа Финк (Германия) – 15,2
4. Анна-Кайса Саари (Финляндия) – 20,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 37,0
6. Софи Крель (Германия) – 37,4
7. Ясмин Кахара (Финляндия) – 40,5
8. Вийма Ниссинен (Финляндия) – 41,7
9. Катерина Ганц (Италия) – 43,7
10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 56,0
Мужчины
1. Аниан Зоссау-Дауберманн (Германия) – 23.26,4
2. Пребен Хорвен (Норвегия) – 7,9
3. Йони Мяки (Финляндия) – 15,5
4. Флориан Нотц (Германия) – 15,7
5. Веэти Пююкке (Финляндия) – 17,5
6. Мартино Каролло (Италия) – 17,6
7. Фридрих Мох (Германия) – 21,2...
12. Беньямин Мозер (Австрия) – 31,8...
23. Федерико Пеллегрино (Италия) – 45,4