Лыжи. Турнир в Муонио. Хоффман и Зоссау-Дауберманн выиграли коньковые «разделки» на 10 км, Мяки – 3-й, Кертту Нисканен – 5-я, Штадлобер – 10-я, Пеллегрино – 23-й

Немецкие лыжники выиграли коньковые разделки на турнире в Муонио.

Немецкие лыжники Аниан Зоссау-Дауберманн и Хелен Хоффман победили в гонках на 10 км с раздельным стартом на турнире в Муонио.

Лыжные гонки

Турнир в Муонио

10 км, раздельный старт, свободный стиль

Женщины

1. Хелен Хоффман (Германия) – 27.09,2

2. Мария Гисмонди (Италия) – 13,6

3. Пиа Финк (Германия) – 15,2

4. Анна-Кайса Саари (Финляндия) – 20,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) – 37,0

6. Софи Крель (Германия) – 37,4

7. Ясмин Кахара (Финляндия) – 40,5

8. Вийма Ниссинен (Финляндия) – 41,7

9. Катерина Ганц (Италия) – 43,7

10. Тереза Штадлобер (Австрия) – 56,0

Мужчины

1. Аниан Зоссау-Дауберманн (Германия) – 23.26,4

2. Пребен Хорвен (Норвегия) – 7,9

3. Йони Мяки (Финляндия) – 15,5

4. Флориан Нотц (Германия) – 15,7

5. Веэти Пююкке (Финляндия) – 17,5

6. Мартино Каролло (Италия) – 17,6

7. Фридрих Мох (Германия) – 21,2...

12. Беньямин Мозер (Австрия) – 31,8...

23. Федерико Пеллегрино (Италия) – 45,4

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
