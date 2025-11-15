Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Кольтури – 2-я, Айхер – 3-я
Микаэла Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Леви.
Горные лыжи
Кубок мира
Леви, Финляндия
Женщины
Слалом
1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,92
2. Лара Кольтури (Албания) – 1,66
3. Эмма Айхер (Германия) – 2,59
4-5. Пола Молтзан (США) – 2,74
4-5. Лена Дюрр (Германия) – 2,74
6. Зринка Лютич (Хорватия) – 2,80
7. Нея Дворник (Словения) – 3,00
8. Венди Холденер (Швейцария) – 3,06
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
