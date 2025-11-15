Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Кольтури – 2-я, Айхер – 3-я

Микаэла Шиффрин победила в слаломе на этапе Кубка мира в Леви.

Горные лыжи Кубок мира Леви, Финляндия Женщины Слалом 1. Микаэла Шиффрин (США) – 1.48,92 2. Лара Кольтури (Албания) – 1,66 3. Эмма Айхер (Германия) – 2,59 4-5. Пола Молтзан (США) – 2,74 4-5. Лена Дюрр (Германия) – 2,74 6. Зринка Лютич (Хорватия) – 2,80 7. Нея Дворник (Словения) – 3,00 8. Венди Холденер (Швейцария) – 3,06