  Сорин о второй беременности Терентьевой: «Новость неожиданная, но я был очень рад. После декрета Наталья хочет вернуться в спорт»
Сорин о второй беременности Терентьевой: «Новость неожиданная, но я был очень рад. После декрета Наталья хочет вернуться в спорт»

Егор Сорин: после декрета лыжница Терентьева вернется в спорт.

Тренер лыжников Егор Сорин рассказал, что позитивно воспринял новость о второй беременности олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой

«Воспринял новость хорошо, позитивно. Я всегда рад, когда девушки из моей группы готовятся стать мамами. Новость неожиданная, но я был очень ей рад.

Что касается спортивной карьеры, то Наталья хочет вернуться после декрета. Сейчас и подготовка выстраивается таким образом, чтобы она как можно быстрее и более безболезненно могла снова соревноваться.

У самой Натальи на этот счет никаких сомнений нет – она сразу сказала, что хочет дальше бегать. И, как показывает практика, рождение ребенка во многом способствует улучшению спортивных результатов», – сказал Сорин.

Наталья и Александр Терентьевы ждут второго ребенка

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
logoНаталья Терентьева (Непряева)
лыжные гонки
logoЕгор Сорин
logoсборная России жен (лыжные гонки)
