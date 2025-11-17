Сорин о второй беременности Терентьевой: «Новость неожиданная, но я был очень рад. После декрета Наталья хочет вернуться в спорт»
Егор Сорин: после декрета лыжница Терентьева вернется в спорт.
Тренер лыжников Егор Сорин рассказал, что позитивно воспринял новость о второй беременности олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой.
«Воспринял новость хорошо, позитивно. Я всегда рад, когда девушки из моей группы готовятся стать мамами. Новость неожиданная, но я был очень ей рад.
Что касается спортивной карьеры, то Наталья хочет вернуться после декрета. Сейчас и подготовка выстраивается таким образом, чтобы она как можно быстрее и более безболезненно могла снова соревноваться.
У самой Натальи на этот счет никаких сомнений нет – она сразу сказала, что хочет дальше бегать. И, как показывает практика, рождение ребенка во многом способствует улучшению спортивных результатов», – сказал Сорин.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Советский спорт
