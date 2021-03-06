Йоханнес Клэбо: «Пока что мне сказали, что я чемпион мира. Наконец-то меня перестанут считать только спринтером»

Норвежский лыжник прокомментировал свою победу в классическом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе, описав эпизод со столкновением в россиянином на финишной прямой.

– Он был рядом и попробовал отжать меня. Такое случается. У него было много места слева. Досадно, что финиш получился таким. Это делает все немного особенным. Пока что мне сказали, что я чемпион мира. Если скажут что-то иное, то будет тяжело.

Ощущения невероятные. Я хочу получить окончательное подтверждение. Протест может быть. Я выходил сбоку от него очень быстро, мне больше некуда было идти. Думаю, этого будет достаточно.

Наконец-то меня перестанут считать только спринтером. Это самое важное.

– Каковы ощущения от того, что ты универсальный лыжник?

– Это детская мечта – золото в марафоне. У меня были потрясающие лыжи. Считаю, что мы проделали хорошую работу, был хаос 4-5 кругов, после чего пелотон начал рваться. У меня просто нет слов, – сказал Клэбо в эфире NRK.