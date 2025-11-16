  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Депутат Свищев об олимпийском перемирии: «Надо конкретизировать, чего хотят от конфликтующих сторон. Искать уловки, чтобы давать шанс той стороне перестроиться, не имеет смысла»
32

Депутат Свищев об олимпийском перемирии: «Надо конкретизировать, чего хотят от конфликтующих сторон. Искать уловки, чтобы давать шанс той стороне перестроиться, не имеет смысла»

Депутат Свищев считает, что идею олимпийского перемирия нужно конкретизировать.

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что в инициативе об олимпийском перемирии нужно больше конкретики.

19 ноября на Генассамблее ООН представят резолюцию об олимпийском перемирии по случаю зимних Игр-2026, которые пройдут в феврале в Италии. На заседании в ООН планирует выступить президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Вообще такие инициативы давно обсуждаются и периодически это где-то всплывает. Но надо конкретизировать, чего они хотят от конфликтующих сторон. Наш президент четко обозначил позицию нашего государства в отношении перемирия. Искать уловки и хитрости, чтобы давать шанс той стороне перестроиться и перестраховаться, очевидно, не имеет никакого смысла.

Хотите мира – все прописано, все сказано и предложено. Самое главное – не втягивать в эти конфликты спорт, потому что спортсмены не должны быть заложниками этих решений. А сейчас МОК пытается предложить схему, где через спортсменов пытается протащить политические идеи. Это не нужно делать. Конечно, с их стороны это больше имитация бурной деятельности», – сказал Свищев.

Также депутат указал на санкции, которые действуют против российских спортсменов на соревнованиях.

«Реальные вещи, которые мы хотим от МОК, это допуск российских спортсменов без ограничений. И нейтральная позиция по отношению к тому, что происходит сейчас в мире. Я считаю, что МОК не должен быть стороной конфликта и участником политических и идеологических разногласий тех или иных стран. МОК должен заниматься развитием спорта независимо от международной ситуации», – отметил Свищев.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Путин
logoДмитрий Свищев
Политика
ООН
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Сорин о второй беременности Терентьевой: «Новость неожиданная, но я был очень рад. После декрета Наталья хочет вернуться в спорт»
сегодня, 14:56
Елена Вяльбе: «Терентьева после рождения второго ребенка вернется в спорт, она молодая девушка»
сегодня, 12:48
Наталья и Александр Терентьевы ждут второго ребенка
вчера, 18:18Видео
Бразильский горнолыжник Бротен выиграл этап Кубка мира – впервые в истории своей страны
вчера, 13:32
Лыжи. Турнир в Муонио. Хоффман и Зоссау-Дауберманн выиграли коньковые «разделки» на 10 км, Мяки – 3-й, Кертту Нисканен – 5-я, Штадлобер – 10-я, Пеллегрино – 23-й
вчера, 12:20
Мария Захарова: «Исходим из того, что ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ дадут предметную и однозначную оценку ангажированной политике МОК»
15 ноября, 14:32
Горные лыжи. Кубок мира. Шиффрин выиграла слалом, Кольтури – 2-я, Айхер – 3-я
15 ноября, 13:43
Бородавко о подготовке лыжников к сезону: «Занимаемся больше своими проблемами, нежели думаем об апелляциях. Идет рабочий процесс»
15 ноября, 11:39
Лыжи. Турнир в Муонио. Матинтало и Мох выиграли классические «разделки» на 10 км, Йоэнсуу и Хакола – 2-е, Пеллегрино – 5-й
15 ноября, 11:17
Лыжи. Турнир в Муонио. Гиммлер и Мозер одержали победы в классических спринтах
14 ноября, 17:11
Ко всем новостям
Последние новости
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00
FIS сообщила об отмене этапа Кубка мира по фристайлу в шведском Идре
25 октября, 07:15
Павел Колобков: «Недопуск на Олимпиаду – очень большая потеря для наших лыжников. Это цель всей жизни, ради нее приходят в спорт»
22 октября, 17:47
Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
22 октября, 11:47
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
9 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33