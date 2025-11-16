Депутат Свищев об олимпийском перемирии: «Надо конкретизировать, чего хотят от конфликтующих сторон. Искать уловки, чтобы давать шанс той стороне перестроиться, не имеет смысла»

Депутат Свищев считает, что идею олимпийского перемирия нужно конкретизировать.

Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что в инициативе об олимпийском перемирии нужно больше конкретики.

19 ноября на Генассамблее ООН представят резолюцию об олимпийском перемирии по случаю зимних Игр-2026, которые пройдут в феврале в Италии. На заседании в ООН планирует выступить президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.

«Вообще такие инициативы давно обсуждаются и периодически это где-то всплывает. Но надо конкретизировать, чего они хотят от конфликтующих сторон. Наш президент четко обозначил позицию нашего государства в отношении перемирия. Искать уловки и хитрости, чтобы давать шанс той стороне перестроиться и перестраховаться, очевидно, не имеет никакого смысла.

Хотите мира – все прописано, все сказано и предложено. Самое главное – не втягивать в эти конфликты спорт, потому что спортсмены не должны быть заложниками этих решений. А сейчас МОК пытается предложить схему, где через спортсменов пытается протащить политические идеи. Это не нужно делать. Конечно, с их стороны это больше имитация бурной деятельности», – сказал Свищев.

Также депутат указал на санкции, которые действуют против российских спортсменов на соревнованиях.

«Реальные вещи, которые мы хотим от МОК, это допуск российских спортсменов без ограничений. И нейтральная позиция по отношению к тому, что происходит сейчас в мире. Я считаю, что МОК не должен быть стороной конфликта и участником политических и идеологических разногласий тех или иных стран. МОК должен заниматься развитием спорта независимо от международной ситуации», – отметил Свищев.