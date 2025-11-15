  • Спортс
  • Мария Захарова: «Исходим из того, что ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ дадут предметную и однозначную оценку ангажированной политике МОК»
Мария Захарова: МОК пренебрегает принципами в угоду русофобской политике Запада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о проблемах с аккредитацией российских журналистов на Олимпиаду-2026, которая пройдет в Италии.

Ранее РИА Новости сообщило, что их корреспонденты получили отказ в аккредитации от Международного олимпийского комитета (МОК). В частности, в МОК объяснили, что «уже распределили некоторое количество аккредитаций среди российских организаций и не могут выделить больше».

«МОК по-прежнему пренебрегает основополагающими принципами олимпийского движения в угоду русофобской политике Запада. По вине этой структуры российские журналисты уже не в первый раз сталкиваются с подобными ограничениями при освещении спортивных событий глобального масштаба, таких как Олимпийские игры.

К примеру, в июле 2024 года оргкомитет Олимпиады в Париже отказал в аккредитации ряду российских журналистов, в том числе из РИА Новости Спорт и МИЦ «Известия», сославшись на решение французских властей. В августе 2024 года оргкомитет Паралимпийских игр в Париже со ссылкой на вердикт местных властей отказал в аккредитации четырем корреспондентам ТАСС.

Всякий раз руководящие органы олимпийского движения прикрывались позицией страны, принимающей мировые состязания, позиционируя себя в качестве безропотного исполнителя. Однако если раньше МОК с напускной стыдливостью и неловкостью ссылался на позицию страны-хозяйки, то теперь он сам выдумывает несуществующие причины, по которым отказывает в доступе к соревнованиям нашим корреспондентам.

Приводимый им аргумент, что «ряд других российских журналистов уже получил аккредитацию на Олимпиаду-2026», выглядит даже для стороннего наблюдателя смехотворным по форме и позорным по содержанию.

Эта нелепая отговорка есть не что иное, как очередное проявление русофобской позиции, которую сознательно и последовательно пропагандирует эта структура с самыми плачевными последствиями для олимпийского движения и идеалов олимпизма, в основе которых – полный отказ от политиканства в спорте, в том числе в спорте высоких достижений.

Проводя ущербную политику «двойных стандартов» и дискриминацию спортсменов по национальному принципу, чиновники из МОК фактически растоптали принцип «спорт вне политики», заложенный Пьером де Кубертеном в основу Олимпийской хартии. Функционеры из МОК такими действиями оскорбляют спортсменов и их поклонников по всему миру, по шовинистическим мотивам лишая последней возможности следить за состязаниями, которые должны быть доступны для всеобщего просмотра.

Исходим из того, что профильные международные структуры (ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ) дадут предметную и однозначную оценку ангажированной политике МОК, который в очередной раз идет на грубое нарушение принципа равного доступа к информации и плюрализма СМИ в угоду узкоконъюнктурным интересам ряда псевдодемократий, включая принимающую Олимпиаду Италию. В случае игнорирования ими этого постыдного инцидента будем расценивать их бездействие как очередной пример предвзятости и дисфункциональности», – заявила Захарова, чей комментарий приводится на сайте МИД РФ.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: МИД РФ
