Наталья и Александр Терентьевы ждут второго ребенка

Лыжница Наталья Терентьева станет мамой во второй раз.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева и ее муж Александр Терентьев ждут второго ребенка.

«У нас для вас новости: наша семья в режиме ожидания», – написала лыжница в телеграм-канале.

В августе 2024 года у пары родилась дочь Василиса. В сезоне-2024/25 Терентьева выступала на российских соревнованиях.