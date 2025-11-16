Наталья и Александр Терентьевы ждут второго ребенка
Лыжница Наталья Терентьева станет мамой во второй раз.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Наталья Терентьева и ее муж Александр Терентьев ждут второго ребенка.
«У нас для вас новости: наша семья в режиме ожидания», – написала лыжница в телеграм-канале.
В августе 2024 года у пары родилась дочь Василиса. В сезоне-2024/25 Терентьева выступала на российских соревнованиях.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Терентьевой
