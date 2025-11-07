«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в лыжной эстафете Евгения Медведева высказалась о недопуске россиян на соревнования.

В октябре Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение, которое действует с 2022 года. Спортивный арбитражный суд (CAS) уже зарегистрировал апелляцию российской стороны на это решение.

– Апелляция сможет принести позитивный для нас результат?

– Если есть возможность подавать апелляцию, то надо пытаться, пробовать. Но здесь, как я понимаю, квота в любом случае остается небольшая: наверное, 1+1. И что с отборами? В сложившейся ситуации на финский и норвежский этапы Кубка мира наших все равно не допустят.

FIS будет стоять на своем. Остаются до Нового года этапы в Давосе и Тоблахе… Но все равно надо пытаться и использовать все возможности (оспорить решение). Так что все правильно. Верю ли, что кто‑то от нас выступит на Олимпиаде? Надеюсь на это, – сказала Медведева.