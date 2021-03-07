Иверсен о том, что Большунов не надел медаль на награждении: «Мне насрать на то, что он делает. Больше о нем мне сказать нечего»

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Йоханнес Клэбо Эмиль Иверсен Александр Большунов натив брань Лыжи

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал тот факт, что россиянин Александр Большунов не стал надевать серебряную медаль на награждении призеров марафона на чемпионате мира-2021 в Обертсдорфе.

На финише марафона Йоханнес Клэбо сломал палку Большунову, из-за чего россиянин стал третьим. Первым финишировал Клэбо, вторым – Иверсен.

Позже Клэбо дисквалифицировали, золото отдали Иверсену, а серебро – Большунову.

«Мне насрать на то, что делает Большунов. Больше о нем мне сказать нечего», – сказал Иверсен.

Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал

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