Иверсен о том, что Большунов не надел медаль на награждении: «Мне насрать на то, что он делает. Больше о нем мне сказать нечего»

Норвежский лыжник прокомментировал тот факт, что россиянин не стал надевать серебряную медаль на награждении призеров марафона на чемпионате мира-2021 в Обертсдорфе.

На финише марафона сломал палку Большунову, из-за чего россиянин стал третьим. Первым финишировал Клэбо, вторым – Иверсен.

Позже Клэбо дисквалифицировали, золото отдали Иверсену, а серебро – Большунову.

«Мне насрать на то, что делает Большунов. Больше о нем мне сказать нечего», – сказал Иверсен.

Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал