Иверсен о том, что Большунов не надел медаль на награждении: «Мне насрать на то, что он делает. Больше о нем мне сказать нечего»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен прокомментировал тот факт, что россиянин Александр Большунов не стал надевать серебряную медаль на награждении призеров марафона на чемпионате мира-2021 в Обертсдорфе.
На финише марафона Йоханнес Клэбо сломал палку Большунову, из-за чего россиянин стал третьим. Первым финишировал Клэбо, вторым – Иверсен.
Позже Клэбо дисквалифицировали, золото отдали Иверсену, а серебро – Большунову.
«Мне насрать на то, что делает Большунов. Больше о нем мне сказать нечего», – сказал Иверсен.
Для России еще не было награждения печальнее: Большунов не надел медаль и не поднял голову – а новый чемпион ликовал