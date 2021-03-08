Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клэбо в марафоне на ЧМ-2021. На финише он задел Большунова и тот сломал палку

Теги лыжные гонки чемпионат мира сборная Норвегии FIS Федерация лыжных видов спорта Норвегии Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Федерация лыжных видов спорта Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию лыжника Йоханнеса Клэбо в классическом марафоне в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.

Клэбо финишировал первым в гонке на 50 км, но на финишной прямой он, пытаясь обогнать российского лыжника Александра Большунова, инициировал контакт, который привел к тому, что у россиянина сломалась палка. После гонки Клэбо дисквалифицировали, а золото перешло другому норвежцу – Эмилю Иверсену. Большунов получил серебро, Симен Хегстад Крюгер – бронзу.

«Мы в корне не согласны с дисквалификацией, потому что не видим в его действиях ничего предосудительного. Два спортсмена бегут параллельно, такое случается в масс-стартах. Мы видим несчастный случай», – сказал менеджер норвежской команды Эспен Бьервиг.

Теперь у апелляционного комитета Международной федерации лыжных гонок (FIS) есть 72 часа на принятие решения.

В случае несогласия Норвегия сможет еще раз обжаловать решение в судебных органах FIS.

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