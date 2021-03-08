Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клэбо в марафоне на ЧМ-2021. На финише он задел Большунова и тот сломал палку

лыжных видов спорта Норвегии подала апелляцию на дисквалификацию лыжника Йоханнеса Клэбо в классическом марафоне в рамках чемпионата мира в Оберстдорфе.

Клэбо финишировал первым в гонке на 50 км, но на финишной прямой он, пытаясь обогнать российского лыжника Александра Большунова, инициировал контакт, который привел к тому, что у россиянина сломалась палка. После гонки Клэбо дисквалифицировали, а золото перешло другому норвежцу – Эмилю Иверсену. Большунов получил серебро, Симен Хегстад Крюгер – бронзу.

«Мы в корне не согласны с дисквалификацией, потому что не видим в его действиях ничего предосудительного. Два спортсмена бегут параллельно, такое случается в масс-стартах. Мы видим несчастный случай», – сказал менеджер норвежской команды Эспен Бьервиг.

Теперь у апелляционного комитета Международной федерации лыжных гонок (FIS) есть 72 часа на принятие решения.

В случае несогласия Норвегия сможет еще раз обжаловать решение в судебных органах FIS.

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Что стряслось на финише у Большунова и Клэбо? Кто на самом деле прав и почему золото не отдали никому из них?