Директор сборной Норвегии: «Мы не требуем никаких санкций против Большунова, а только хотим вернуть первоначальные результаты»

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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал, что они не будут требовать санкций для Александра Большунова за столкновение с Йоханнесом Клэбо на финише марафона ЧМ в Оберстдорфе.

В результате контакта россиянин сломал палку и стал только третьим, пропустив вперед Клэбо и Эмиля Иверсена. После дисквалификации Клэбо Большунов получил серебро, Иверсен – золото. 

После инцидента с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти Большунов находится на испытательном сроке, который распространяется на 5 турниров. 

«Мы считаем, что это просто гоночный инцидент. Это трагическая случайность, в которой никто не виноват. Важно подчеркнуть, что мы не требуем никаких санкций против Большунова. Это случайность, поэтому мы хотим просто вернуть первоначальные результаты», – сказал Бьервиг. 

«Большунов не может быть наказан, если как аргумент используется «гоночный инцидент». Это выглядит справедливым и тактически грамотным ходом норвежской федерации», – отметил эксперт TV2 Петтер Суленг Шинстад. 

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