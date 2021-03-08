Директор сборной Норвегии: «Мы не требуем никаких санкций против Большунова, а только хотим вернуть первоначальные результаты»

Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал, что они не будут требовать санкций для за столкновение с на финише марафона ЧМ в Оберстдорфе.

В результате контакта россиянин сломал палку и стал только третьим, пропустив вперед Клэбо и . После дисквалификации Клэбо Большунов получил серебро, Иверсен – золото.

После инцидента с финном на этапе Кубка мира в Лахти Большунов находится на испытательном сроке, который распространяется на 5 турниров.

«Мы считаем, что это просто гоночный инцидент. Это трагическая случайность, в которой никто не виноват. Важно подчеркнуть, что мы не требуем никаких санкций против Большунова. Это случайность, поэтому мы хотим просто вернуть первоначальные результаты», – сказал Бьервиг.

«Большунов не может быть наказан, если как аргумент используется «гоночный инцидент». Это выглядит справедливым и тактически грамотным ходом норвежской федерации», – отметил эксперт TV2 Петтер Суленг Шинстад.

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