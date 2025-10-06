  • Спортс
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы

Испанская ски-альпинистка Ана Алонсо получила травмы в результате ДТП.

Спортсменку сбила машина во время тренировки. Ей диагностировали разрыв передней и малой коллатеральной крестообразных связок, перелом лодыжки и вывих акромиально-ключичного сочленения. 

Алонсо – чемпионка Европы, серебряный призер чемпионата мира и пятикратная победительница этапов Кубка мира по ски-альпинизму. Ранее в этом году она отобралась на Олимпиаду-2026. 

«Всего семь месяцев назад я осуществила мечту, которую лелеяла с семи лет. Я не верю, что жизнь завела меня так далеко только для того, чтобы остановилась в этом месте. Это не конец – это новый вызов, требующий решимости, веры и страсти», – приводит слова спортсменки сайт Олимпийских игр.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Olympics.com
