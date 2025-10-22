Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»

Белорусский лыжный союз прокомментировал решение FIS о недопуске спортсменов.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к соревнованиям даже в нейтральном статусе. Лыжники и сноубордисты из России и Беларуси не смогут участвовать в отборе на Олимпийские игры-2026.

«Белорусский лыжный союз (БЛС) выражает глубокое разочарование официальным решением Совета FIS о лишении белорусских спортсменов законного права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).



Принятое решение продолжает деструктивную и политически мотивированную деятельность в отношении наших спортсменов, которая противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и принципам политической нейтральности, недискриминационной политики, заложенными и закрепленными в Уставе FIS. БЛС решительно выступает за справедливое, равное и законное отношение к своим членам.



Со своей стороны мы будем и дальше в правовом русле активно использовать все доступные средства для того, чтобы белорусские спортсмены не подвергались дискриминации, в том числе по политическим причинам, не зависимым от них, оставляя за собой право разрешения настоящей ситуации и защиты законных прав и интересов своих членов в судебном порядке. БЛС по-прежнему привержена принципам справедливости, честного и равного спорта для всех», – говорится в сообщении на сайте союза.

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду