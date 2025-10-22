  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»
0

Белорусский лыжный союз: «Глубоко разочарованы решением FIS о лишении спортсменов законного права выступать на соревнованиях»

Белорусский лыжный союз прокомментировал решение FIS о недопуске спортсменов.

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) накануне проголосовал против допуска россиян и белорусов к соревнованиям даже в нейтральном статусе. Лыжники и сноубордисты из России и Беларуси не смогут участвовать в отборе на Олимпийские игры-2026.

«Белорусский лыжный союз (БЛС) выражает глубокое разочарование официальным решением Совета FIS о лишении белорусских спортсменов законного права выступать на международных соревнованиях даже в качестве индивидуальных нейтральных атлетов (AIN).
 
Принятое решение продолжает деструктивную и политически мотивированную деятельность в отношении наших спортсменов, которая противоречит основополагающим принципам Олимпийской хартии и принципам политической нейтральности, недискриминационной политики, заложенными и закрепленными в Уставе FIS. БЛС решительно выступает за справедливое, равное и законное отношение к своим членам.
 
Со своей стороны мы будем и дальше в правовом русле активно использовать все доступные средства для того, чтобы белорусские спортсмены не подвергались дискриминации, в том числе по политическим причинам, не зависимым от них, оставляя за собой право разрешения настоящей ситуации и защиты законных прав и интересов своих членов в судебном порядке. БЛС по-прежнему привержена принципам справедливости, честного и равного спорта для всех», – говорится в сообщении на сайте союза. 

Три страны задавили FIS и не пустили российские лыжи на Олимпиаду

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт БЛС
logoFIS
logoсборная Беларуси
logoсборная Беларуси жен
logoОлимпиада-2026
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Уайлд о недопуске лыжников и сноубордистов: «Это не сюрприз. Мне жаль товарищей по команде, которым приходится терпеть все это»
45 минут назад
Дмитрий Свищев: «Хватит ли у Большунова сил, чтобы выступить на следующей Олимпиаде? Почему бы и нет, но для него это будет непросто»
52 минуты назад
Дмитрий Васильев: «Если россияне приедут и отберут медали у допингистов – это же будет позор, поэтому они упираются и не допускают нас»
758 минут назад
Светлана Журова: «Надеюсь, Большунов найдет в себе силы продолжить карьеру. Болельщики его любят, он держит высокую спортивную форму»
2сегодня, 11:16
МОК о недопуске российских лыжников к Олимпиаде: «Рекомендуем обратиться в Международную федерацию лыжных видов спорта»
11сегодня, 10:49
Рожков о решении FIS не допускать российских паралимпийцев: «Продолжим добиваться полного восстановления прав наших спортсменов»
сегодня, 10:31
Светлана Журова: «Российским спортсменам завуалированно говорят – уезжайте из страны. Ждут, что молодежь начнет уезжать, что у нас не будет резерва»
6сегодня, 10:00
Песков о недопуске российских лыжников к международным стартам: «Разочарованы тем, что FIS приняла такое решение»
32сегодня, 09:19
Член совета FIS Ууситало о недопуске россиян: «Печально, что в спорте, который должен быть отделен от политики, приходится голосовать по таким вопросам»
12сегодня, 07:33
Большунов-старший о подготовке сына к сезону: «Все слава богу у Александра, в обычном режиме»
2сегодня, 08:29
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
16 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10